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    • 19.01.2022 14:59
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    Son dakika: CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu suya yeniden zam yapma peşinde!

    İstanbulluya hizmet etmeyen aksine vatandaşı zam yağmuruna tutan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu su fiyatlarını artırmak için olağanüstü İSKİ Genel Kurulu’nu toplayacaklarını belirterek, genel kuruldan zam kararı çıkmaması halinde hukuk yoluna gideceklerini ifade etti.

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu ile birlikte Unkapanı Yağmursuyu Tüneli inşaat çalışmalarını inceledi.

    İmamoğlu, çapı 3,4 metre olan 1,5 kilometre uzunluğundaki yağmur suyu tünelinin tamamlanması ile Likos Deresi havzasındaki Bayrampaşa, Eyüpsultan ve Fatih ilçeleri ile Vatan Caddesi, Aksaray Meydanı, Unkapanı Alt Geçidi ve Namık Kemal Caddesi'nde yağışlı havalarda yaşanabilecek su baskınlarına kalıcı çözüm bulunacağını söyledi.

    İSKİ'nin elektrik tüketim bedelinin son bir yılda 1 milyar 300 milyon liradan 2 milyar 700 milyon liraya çıktığını dile getiren İmamoğlu, buna karşın İBB Meclisi tarafından su fiyatlarına zam değil, indirim yapıldığını belirtti.

        Su fiyatlarının artırılması için olağanüstü İSKİ Genel Kurulu'nu toplayacaklarını belirten İmamoğlu, "Bu konuda ilgili grup başkanvekilleriyle acil bir siyasi görüşme talep ettim. Eğer bu konuya olağanüstü genel kurulda çare bulunmazsa hukuk önünde hakkımızı arayacağız" dedi.
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        Haberler Güncel Son dakika: CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu suya yeniden zam yapma peşinde!
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