Son dakika: CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu suya yeniden zam yapma peşinde!

İSKİ'nin elektrik tüketim bedelinin son bir yılda 1 milyar 300 milyon liradan 2 milyar 700 milyon liraya çıktığını dile getiren İmamoğlu, buna karşın İBB Meclisi tarafından su fiyatlarına zam değil, indirim yapıldığını belirtti.