Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 19.01.2022 19:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.01.2022 19:27
    ABONE OL

    Yerli ve milli SİHA'larımıza övgü yağıyor! Hollandalı uzman 'dünyanın en iyisi' olarak yorumladı

    Türkiye'nin gücüne güç katan ve birçok ülkeden talep gören yerli ve milli SİHA'larımıza yapılan övgülere her gün bir yenisi daha ekleniyor. Son olarak Hollandalı savunma uzmanı Stijn Mitzer, yayınladığı bir analizde SİHA'larımızın dünyanın en iyisi olduğunu vurguluyarak Bayraktar'ın Türk SİHA operatörlerinin Amerikalılara oranla çok daha dikkatli olduklarını ifade etti.

    Yerli ve milli SİHA’larımıza övgü yağıyor!

    Türkiye'nin gücüne güç katan ve birçok ülkeden talep gören yerli ve milli SİHA'larımıza yapılan övgülere her gün bir yenisi daha ekleniyor. Son olarak Hollandalı savunma uzmanı Stijn Mitzer, yayınladığı bir analizde SİHA'larımızın dünyanın en iyisi olduğunu vurguluyarak Bayraktar'ın Türk SİHA operatörlerinin Amerikalılara oranla çok daha dikkatli olduklarını ifade etti.

    Hollanda'nın NRC gazetesinde, Türk SİHA'larına ilişkin kapsamlı ve çarpıcı bir analiz yayımladı.

    SİHA'ların savunma sanayisindeki rolüne değinilen analizde Türkiye'nin SİHA ihracatını gün geçtikçe artırdığı belirtildi.

    Analizde, SİHA'ların muadillerine oranla daha kaliteli ve hesaplı olmasının yanı sıra operasyonel başarılarına da değinildi. Analizde, Hollandalı savunma uzmanı Stijn Mitzer'in "Bayraktar TB2 operasyonel açıdan dünyanın en iyisi" şeklindeki ifadelerine yer verildi.

        Analizde Mitzer'in, "Çin yapımı Wing Loong-II SİHA'larının 15 milyon dolara satılırken, daha kaliteli ve güvenilir olan Bayraktar TB2 5 milyon dolar civarında satılıyor" şeklindeki ifadeleri aktarıldı.

        TÜRK DIŞ POLİTİKASINA ÖNEMLİ KATKI SUNUYOR
        Bayraktar TB2'nin birçok ülkeye ihraç edildiği belirtilen analizde, bunun Türk dış politikasına önemli katkı sunduğu kaydedildi.

        Analizde, Türk SİHA'larının Suriye, Libya ve Azerbaycan'daki başarıları vurgulanırken, Polonya, Ukrayna gibi birçok ülkeye ihracat edildiği aktarıldı.

        Türk SİHA'larının Afrika'da dikkat çekmeye başladığı belirtilen analizde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika gezilerinde SİHA anlaşmaları yaptığı bilgisine yer verildi.

            Haberde, Selçuk Bayraktar'ın Atatürk Havalimanı'nda eylülde düzenlenen İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'teki açıklamaları da hatırlatıldı.

            Bayraktar'ın Türk SİHA operatörlerinin Amerikalılara oranla çok daha dikkatli oldukları şeklindeki sözlerine yer verildi.

            Türk savunma sanayisi 2021 yılına ihracat rekoru kırarak bu alanda 3 milyar dolar sınırını aştı.

            Nijer, Kenya, Etiyopya, Cibuti, Fas, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Polonya, Macaristan, Moğolistan, Ukrayna ve Kırgızistan'a gerçekleştirilen satışlarla Türk savunma sanayisi ürünlerinin mevcut olduğu coğrafyalar genişledi.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            İmamoğlu’nun yalan siyasetine rakamlarla tepki!
            Haberler Güncel Yerli ve milli SİHA'larımıza övgü yağıyor! Hollandalı uzman 'dünyanın en iyisi' olarak yorumladı
                SON DAKİKA