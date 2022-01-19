Yerli ve milli SİHA'larımıza övgü yağıyor! Hollandalı uzman 'dünyanın en iyisi' olarak yorumladı

Türkiye'nin gücüne güç katan ve birçok ülkeden talep gören yerli ve milli SİHA'larımıza yapılan övgülere her gün bir yenisi daha ekleniyor. Son olarak Hollandalı savunma uzmanı Stijn Mitzer, yayınladığı bir analizde SİHA'larımızın dünyanın en iyisi olduğunu vurguluyarak Bayraktar'ın Türk SİHA operatörlerinin Amerikalılara oranla çok daha dikkatli olduklarını ifade etti.