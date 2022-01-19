İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Ekrem İmamoğlu'nun "bütçe verilmediği" yalanını böyle çürüttü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yapılan ve yapılması planlanan projelerin Cumhurbaşkanlığı tarafından engellendiği yalanlarına, AK Partili Tevfik Göksu'dan cevap geldi.

Öne sürülen engellenme iddialarına karşı yasal borçlanma sınırının aşılması gerekçe gösterilirken, CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu iddialarını yineledi.

Twitter hesabından İBB'nin borçlanmalarının İstanbul'u zor duruma soktuğunu tekrar eden Tevfik Göksu, bütçenin reklamdan ibaret olmadığını vurgulayarak yeni bir paylaşımda bulundu.





"ANLATTIM AMA ANLAMAMIŞSINIZ"

Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulunan Göksu, "İBB bütçesiyle ilgili verdiğiniz beyanatta bize gönderme yapmışsınız. Bütçeyi size Meclis'te tane tane anlattım ama "anlamamışsınız." Bir daha paylaşıyorum.Bu da yetmezse sizi ekranlara davet ediyorum. Halk TV bile olur. Soruları da önceden alabilirsiniz." ifadelerini kullandı.





MECLİS'TEKİ KONUŞMASINI PAYLAŞTI

Göksu, Meclis'te yaptığı konuşmada İBB'nin borçlanma ve bütçe rakamlarına yer verirken, şu ifadeleri kullandı:

"Bütçe, sizin ekranlara yansıttığınız reklam filminden ibaret değildir. az önce burada kürsüden başkanımız ne demişti. Ekonomistim demişti değil mi?

"İSTANBUL'A BORÇLANMAK İHANETTİR"

Bu bütçeyi bütçe rakamlarını dinlerken şu iki parantez altında dinleyin. 'İstanbul için borçlanmak ihanettir. İstanbul'un öz kaynaklarıyla ve tasarruf ederek bütçeyi yüzde 50 büyütebilirim. iki katına çıkartabilirim.'

2022 yılı maliyenin bütçesi 43.650 milyar.. Bu bütçeyi harcarken benim toplam gelirim 35.650 milyar. Peki, 35.6 milyarı nasıl bulacağım?

Bakın arkadaşlar, az önce kürsüde konuşan başkanı, kendi metni inkar ediyor. İyi bakın. Diyor ki ben 35.6 milyar gelir elde edeceğim, bu gelirin 28.962 milyarı bana merkezi idareden gelecek diyor.

"BU İHANETİ KİM YAPIYOR İSTANBUL'A"

Sayın başkanın, seçimden önceki beyanları, 'İstanbul için borçlanmak ihanettir.'... İBB'nin 2019'daki borcu 28.5 milyar, Ekim sonu itibarıyla İBB'nin borcu 41.6 milyar.

Meclis'te verdiğimiz yetki 11 milyar, Meclis'te bekleyen Allah nasip ederse önümüzdeki ay büyük bir bölümünü çıkartacağımız borç stoğu ne kadar? 10 milyar!

2022 olduğunda Büyükşehir Belediyesi'nin borç riski 73.120 milyar arkadaşlar. Bu ihaneti kim yapıyor İstanbul'a..."