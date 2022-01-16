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    • 16.01.2022 11:34
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    • 16.01.2022 11:57
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    2023'teki seçimin kazananı belli oldu! Yüzde 1'in altında olanların bakanlık hayalleri suya düştü

    2023 seçimlerine yaklaşık 17 ay gibi bir süre olmasına rağmen vatandaşlar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğunu gerek kamuoyu araştırmaları gerekse sosyal medyada gösteriyor. Fondaş medyanın kiralık kalemlerinin bu durumu kabulendiğini belirten Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, "Alarm zilleri çalıyorlar. İkinci tura kalırlarsa sevinç çığlıkları atacaklar ve Erdoğan kazanınca da Kılıçdaroğlu o meşhur ve klasik demecini patlatacak: Bu seçimin bir tek kaybedeni vardır, o da Erdoğan'dır!" değerlendirmesinde bulundu. Aksi durumda terörist sevgilisi olan HDP'li Semra Güzel'e ve Kobani olayları faili Selahattin Demirtaş'a koltuk verilmesine kadar bu işin gidebileceğini vurguladı.

    2023’teki seçimin kazanını belli oldu!

    CHP, İyi Parti, ve HDP'nin ortaklığına eklemlenen ve oy oranları yüzde 1 seviyelerinde olan Saadet, DEVA, Gelecek, Demokrat gibi partilerin mümkün olmasa bile seçimi kazanırlarsa iktidardan yüksek akçeli koltuklar alacakları iddia ediliyor...

    Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, halkta karşılığı olmayan bu küçük muhalefet parti liderlerinin terör örgütleriyle iktidara yürümek istemesini çarpıcı bir dille yorumladı.

    Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç'ın bugünkü, "Yüzde 1 ile iktidar!" başlıklı yazısı şöyle:

    "Muhalefette aday maday yok. Daha doğrusu, var da yok.

    Erdoğan'a karşı kazanamayacakları da, muhalif yazarların kafalarına yavaş yavaş dank etmeye başladı... Alarm zilleri çalıyorlar.

    İkinci tura kalırlarsa sevinç çığlıkları atacaklar ve Erdoğan kazanınca da Kılıçdaroğlu o meşhur ve klasik demecini patlatacak: Bu seçimin bir tek kaybedeni vardır, o da Erdoğan'dır!

        Bu siyasi maskaralık böyle sürüp giderken ortaya yeni yeni "kombinasyonlar" da çıktı:

        Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olacakmış, bütün diğerleri de başkan yardımcısı...

        Akşener, Karamollaoğlu, Davutoğlu, Babacan, hepsi birer cumhurbaşkanı yardımcısı... Öyle ya, seçimle değil, atamayla gelmeyecekler mi?

        Kim engel olabilir?

        Hani ya güzel nane şekeri... Kim demiş başkanlık sisteminde koalisyon olmaz diye?

        Yani yüzde 1-yüzde 2 oy almış adamlar da iktidarı paylaşacaklar.

        Hanımefendi mutlu olacak. Ötekiler de "olmayan birer başbakan" gibi davranacaklar.

        Razı mısınız?

        Semra Güzel'i aile işlerinden sorumlu bakan yaparlar herhalde, madem aşk için yaşıyor...

        Ben asıl Selahattin Demirtaş'a hangi bakanlığı vereceklerini merak ederim.

            İster misiniz Milli Savunma Bakanı olsun?

            Bunlar onu da yaparlar.

            KIRMIZI CEKETLİLER

            Fransa'da "ancien regime" zamanında (eski rejim) yedi yaşında alay komutanları, on yaşında tümen komutanları vardı...

            Çünkü subaylık yalnızca ve yalnızca aristokratlara mahsustu ve mevkiler de babadan oğula geçebiliyordu.

            Bacaksız daha ilkokul yüzü görmeden kendini komutan buluyordu.

            Bu yüzden ne kafalar kesildi..."

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            Haberler Güncel 2023'teki seçimin kazananı belli oldu! Yüzde 1'in altında olanların bakanlık hayalleri suya düştü
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