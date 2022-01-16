2023'teki seçimin kazananı belli oldu! Yüzde 1'in altında olanların bakanlık hayalleri suya düştü

İster misiniz Milli Savunma Bakanı olsun?

Bunlar onu da yaparlar.

KIRMIZI CEKETLİLER



Fransa'da "ancien regime" zamanında (eski rejim) yedi yaşında alay komutanları, on yaşında tümen komutanları vardı...

Çünkü subaylık yalnızca ve yalnızca aristokratlara mahsustu ve mevkiler de babadan oğula geçebiliyordu.

Bacaksız daha ilkokul yüzü görmeden kendini komutan buluyordu.

Bu yüzden ne kafalar kesildi..."

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