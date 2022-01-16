2023'teki seçimin kazananı belli oldu! Yüzde 1'in altında olanların bakanlık hayalleri suya düştü

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, halkta karşılığı olmayan bu küçük muhalefet parti liderlerinin terör örgütleriyle iktidara yürümek istemesini çarpıcı bir dille yorumladı.
Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç'ın bugünkü, "Yüzde 1 ile iktidar!" başlıklı yazısı şöyle:
"Muhalefette aday maday yok. Daha doğrusu, var da yok.
Erdoğan'a karşı kazanamayacakları da, muhalif yazarların kafalarına yavaş yavaş dank etmeye başladı... Alarm zilleri çalıyorlar.
İkinci tura kalırlarsa sevinç çığlıkları atacaklar ve Erdoğan kazanınca da Kılıçdaroğlu o meşhur ve klasik demecini patlatacak: Bu seçimin bir tek kaybedeni vardır, o da Erdoğan'dır!