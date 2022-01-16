Bozkurt Kuruç öldü mü, neden öldü? Bozkurt Kuruç kimdir, hastalığı neydi? soruları gündemde yer alıyor. Son dakika Kuruç'un acı haberini alanlar detayları araştırmaya başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ve bir çok sanatçı Kuruç'un vefat haberiyle ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...
BOZKURT KURUÇ ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?
Prof. Dr. Bozkurt Kuruç 86 yaşında hayatını kaybetti.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Twitter'dan yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı;
"Devlet sanatçısı, Edebi Kurul Başkanı, sanat yönetim kurulu üyemiz, çok değerli büyüğümüz, hocamız, eski Genel Müdürümüz, yeri doldurulamaz tiyatro sanatçısı Bozkurt Kuruç'un vefat haberini almanın derin üzüntüsü içindeyim. Yönettiği sayısız oyunla hafızalarımızda yer etmiş, rol aldığı oyunlarla akıllarımıza kazınmış, yetiştirdiği sanatçılar ile Türk tiyatrosunun gelişmesine katkı sunmuş çok kıymetli Bozkurt Kuruç hocama Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum."
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Kuruç'un vefatının ardından sosyal medya hesabından "Tiyatromuzun büyük değeri Prof. Bozkurt Kuruç'un vefat haberini üzüntüyle aldım. Oynadığı, yönettiği oyunlar, yetiştirdiği öğrenciler ve Türk tiyatrosuna yaptığı eşsiz katkılarla daima hatırlayacağımız Kuruç'a, Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" paylaşımında bulundu.
BOZKURT KURUÇ KİMDİR?
Ankara'da 1935'te doğan Bozkurt Kuruç, 1960 yılında Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümünden mezun oldu.
Devlet Konservatuvarında Mahir Canova, Cüneyt Gökçer, Salih Canar, Nusret Şenbay, Nurettin Sevin gibi ustalardan ders alan Kuruç, mezuniyetinin ardından Ankara Devlet Tiyatrolarında oyuncu olarak görev aldı.
Kuruç, 1962-1965 yılları arasında İngiltere'de rejisörlük eğitimi aldı. Usta sanatçı, Devlet Tiyatrolarında 100'den fazla oyunda oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı.
Hacettepe Üniversitesine bağlanan Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde öğretim üyeliğine getirilen Kuruç, burada 1987 yılında doçent, 1988'de profesör oldu.
Devlet Opera ve Balesi ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü yapan Kuruç, 1999'da ABD Chicago'da Nazım Hikmet'in "Kuvayi Milliye" adlı eserini İngilizce olarak ABD'li oyuncularla sahneledi.
1987'de İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürlüğüne, 1988 yılında da Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne atanmasının ardından 1989'da Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne atanan sanatçı, 1998'e kadar bu görevi yürüttü.