CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ibadet hazımsızlığı! Namaza giden çalışanı kovdu

Ancak bizim yıllık izinlerimiz olduğu için 'İzinlerinizi kullanın, bittikten sonra insan kaynakları ile süreci ilerleteceksiniz' dediler. İznimiz bitince insan kaynakları bizi çağırdı. Bizim önümüze sundukları evrakları ise, sanki biz istifa ediyormuşuz gibi düzenlemişler. Bu şekilde mahkemeye başvurup işe iade davası açmamızın önüne geçilmeye çalışılmış. Biz evrakları imzalamadık. Onlar da o tarihten itibaren bizi işe almadılar, 31 Aralık'ta ise resmi olarak çıkışımız verildi.