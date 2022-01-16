CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ibadet hazımsızlığı! Namaza giden çalışanı kovdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi skandal bir kararla Ayasofya'da sabah namazına giden Halkla İlişkiler Müdürlüğü Alo 153 Beyaz Masa çalışanı Tayyip Akyol'u (26) işten çıkardı. Fesih evrakını ise 'Sözleşmesi bitti' olarak düzenledi.
SABAH'a konuşan Tayyip Akyol, 2017 yılından bu yana taşeron şirketler üzerinden direkt olarak İBB'ye bağlı çalıştığını, görev yerinin ise Beyaz Masa olduğunu dile getirdi.
İşten çıkarılma sürecinin ise geçen yıl mart ayında AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin sosyal medya üzerinden Ayasofya'da sabah namazına gençleri davet etmesine "O saatte tramvayla namaza yetişemem. Beni evden alırsanız katılırım" yanıtı vermesiyle başladığını anlattı.