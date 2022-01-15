5 benzemez partiye dayalı iktidar kurgusu! Terörist sevgilisi HDP'li Semra Güzel skandalı ittifakta çatlağa yol açacak mı?



Nitekim... HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, -öldürülen- terörist sevgilisi ile çekilen fotoğrafının, o fotoğrafı da aşan ölçekte terör örgütünün dağ kadrosundaki faaliyetlerinin kapsamı asla kabul edilemezken... Bu ilişki biçiminin analizinde, bilhassa Milet İttifakı bileşenlerinin sadece fotoğrafın çekildiği tarihe odaklanması, milli birlik ve kardeşlik projesinin devam ettiği sırada çekildiğini savunması her bakımdan manidar. İlgili süreç ne olursa olsun bu durum, PKK'nın dün olduğu gibi bugün ve dahi yarın, terör örgütü olduğu realitesini değiştirmez ki. Fotoğraf ve diğer belgelerin bu yakınlarda deşifre olmasına, ayrı anlam yükleme gayretleri de ibretlik! Nihayetinde, HDP kapatma iddianamesine ve ekindeki belgelere bakanlar, Semra Güzel'e dair talepleri okuyanlar, o fotoğraf özelindeki hiçbir mazeret veya açıklama biçiminin ikna edici olamayacağını biliyorlar. Hatta bu tavırda ısrar etmelerinin, terör örgütünü ve kravatlı/döpiyesli uzantılarını cesaretlendirme amacına hizmet edeceğini de inkâr edemiyorlar.

Peki, bu gelişmeler CHP-İYİ Parti ve haliyle HDP ortaklaşmasını nasıl etkiler? Öne sürüldüğü gibi Millet İttifakı'nda çatlağa yol açar mı?

Ben buna ihtimal vermiyorum. Nedenlerine gelince...