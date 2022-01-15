5 benzemez partiye dayalı iktidar kurgusu! Terörist sevgilisi HDP'li Semra Güzel skandalı ittifakta çatlağa yol açacak mı?

Adıyaman'da güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirilen ve HDP Milletvekili Semra Güzel ile birlikte samimi fotoğrafları ortaya çıkan 'Koçero Meleti' kod adlı PKK'lı terörist Volkan Bora'nın, 2015 ve 2016 yılında 2 asker ile 1 güvenlik korucusunun şehit edildiği saldırının faillerinden olduğu belirtildi. HDP'li Semra Güzel, terörist Volkan Bora ile üniversite yıllarında tanıştıklarını ve sözlendiklerini, örgütün yönlendirmesi ile söz konusu kıyafetleri giydiğini ifade ederek kendisini savundu.
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Konuyu bugünkü köşesine taşıyan Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu, HDP'de patlak veren skandalın ittifaka olası etkilerini kaleme aldı. Müderrisoğlu'nun yazısı şu şekilde:
Son günlerde, HDP'nin siyasal sistem içindeki yeri ve hukuk karşısındaki konumu yeniden tartışılmaya başlandı. Kandil'den onaylı, özel mülakatla seçilen isimlerin HDP milletvekili olması bir yana, örgütle organik bağlarını gösteren somut delillerin ortaya çıkması elbette sürpriz değil. Şaşırtıcı diye algı çarpıtmasına malzeme yapılan husus, bu gerçekliklerin kamuoyuna mal olma zamanlamasıyla ilgili!
Elbette, devam eden HDP kapatma davası, yargısal faaliyetin görev, yetki ve sorumluluğunda. Buna karşın, bu dava toplumsal ve siyasal açıdan da kritik sonuçlar doğurmaya aday olduğu için her türlü büyüteç altında. Buraya kadar olağan akıştan söz ediyoruz. Lakin bir süredir Ankara'da, HDP'nin kapatılması gerekliliği ile kapatılmadan belli isimlerle kuruma sınırlı yaptırım uygulanması arasında gidip gelen ve devlet dinamiklerine de yansıdığı söylenen bir ayrışmanın ayak sesleri duyuluyor!
Dediğim gibi, konu yargının alanında. Bunun ötesi, spekülasyon marjında kalır. Gel gör ki HDP'ye bel bağlayan partilerin varlığı, "dostlarımızla iktidar olacağız" söylemi, bu iddianın iç ve dış destekçileri malûm davayı pek çok çevrenin radarında tutmasına yol açıyor.