CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 2023 çalımı mı? Kurultay bir yıl ertelendi 2023'e kendi ekibiyle girecek

CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında partinin genel merkezinde toplandı.

2023'te aday olmak üzere kolları sıvayan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığındaki toplantıda, ekonomik gelişmelerin yanı sıra siyasi gelişmeler değerlendirildi.



DİKKAT ÇEKEN ERTELEME HAMLESİ

Toplantıda en önemli gündem maddesini ise olağan kurultayın ertelenmesi önerisi oluşturdu. Toplantıda yapılan değerlendirme sonucu temmuz ayında yapılması planlanan 38'inci Olağan Kurultay, 1 yıl ertelendi. Kurultayın 2023 yılı Temmuz ayında yapılması kararlaştırıldı. Kararın, "salgın şartları ve olası erken seçim" nedeniyle alındığı öğrenildi.





CHP, 37'nci Olağan Kurultayı'nı 25-26 Temmuz 2020'de Ankara'da gerçekleştirmişti.



KK ARKAYI SAĞLAMA ALDI

Alınan karar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 2023 seçimlerine şu anki mevcut ekibiyle gireceği anlamına geliyor. Adaylık yolunda dişli rakipleri bulunan Kılıçdaroğlu'nun 2023 seçimleri öncesi parti içinde elini güçlü tutup "arkasını sağlama alma" hamlesi yaptığı konuşuluyor.