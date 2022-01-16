Güzel hakkında hazırlanan dosya TBMM Başkanlığına sunuldu ve oradan da Anayasa Adalet Karma Komisyonuna havale edildi. Meclis'e gelen dosyada savcılığın yaptığı soruşturmada ulaştığı belge ve bilgiler yer aldı. Karma Komisyon daha önce Güzel hakkında yine örgüt üyeliği suçlamasıyla gelen bir başka dosyayı da gündemine aldı. İki dosyadaki savcılık soruşturmalarında yer alan çarpıcı bilgi ve belgeler şöyle:

30 CİVARINDA FOTOĞRAF

Son gelen dosyada Güzel'in çeşitli zamanlarda ve değişik terör örgütü PKK kamplarında çekilmiş fotoğrafları bulunuyor. Bu fotoğraflar A4 kağıtlara basılmış ve altlarında ne zaman ve nerede çekildikleri yazılmış durumda. Kamuoyuna yansıyanlar dışında bazı kareler de dosyada bulunuyor.