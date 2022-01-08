Başkan Erdoğan'dan Karaman'daki açılış töreninde önemli açıklamalar

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Konya'dan Karaman'a 40 dakikada, İstanbul'dan Karaman'a 5 saat 45 dakikada gelinebilecek. Yatırım bedeli 1 milyar 390 milyon lira olan 102 km'lik Konya-Karaman hızlı tren hattımızın hayır olmasını diliyorum.

Ankara-Sivas hızlı tren hattında deneme sürüşleri başladı. En kısa sürede onu da açacağız.



YERLİ AŞI TURKOVAC'I HEDEF ALAN TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ'NE TEPKİ

Yalancı ve sahtekarsınız. Yapana da hep taş koydunuz. Sahtekarlar biz şehir hastanelerini yaptık. Tabipler Birliği geçmişte hastanelerde rehin alınan vatandaşımın hakkını bir gün savunmadı.

Terör örgütünün aparatları CHP'li İBB'de istihdam ediliyor.