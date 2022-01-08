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    • 08.01.2022 16:27
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    • 08.01.2022 16:50
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    Başkan Erdoğan'dan Karaman'daki açılış töreninde önemli açıklamalar

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Konya'da YHT ile Karaman'a ulaştı. Başkan Erdoğan burada, TOKİ 736 Konut, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor. Yerli aşı TURKOVAC'ı hedef alan Türk Tabipler Birliği'ni sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Yalancı ve sahtekarsınız. Yapana da hep taş koydunuz. Sahtekarlar biz şehir hastanelerini yaptık. Tabipler Birliği geçmişte hastanelerde rehin alınan vatandaşımın hakkını bir gün savunmadı." dedi.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Konya'da YHT ile Karaman'a ulaştı. Başkan Erdoğan burada, TOKİ 736 Konut, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

    Konya'dan Karaman'a 40 dakikada, İstanbul'dan Karaman'a 5 saat 45 dakikada gelinebilecek. Yatırım bedeli 1 milyar 390 milyon lira olan 102 km'lik Konya-Karaman hızlı tren hattımızın hayır olmasını diliyorum.

    Ankara-Sivas hızlı tren hattında deneme sürüşleri başladı. En kısa sürede onu da açacağız.


    YERLİ AŞI TURKOVAC'I HEDEF ALAN TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ'NE TEPKİ
    Yalancı ve sahtekarsınız. Yapana da hep taş koydunuz. Sahtekarlar biz şehir hastanelerini yaptık. Tabipler Birliği geçmişte hastanelerde rehin alınan vatandaşımın hakkını bir gün savunmadı.

    Terör örgütünün aparatları CHP'li İBB'de istihdam ediliyor.

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