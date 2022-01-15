Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde heyecan yaratan gelişme! "Dev buhar jeneratörleri" inşaat sahasına ulaştırıldı

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 4 buhar jeneratörü, üretici firma Atommash AŞ'nin Rusya Volgodonsk'ta bulunan fabrikasından Tsimlyansk rezervuarı kıyısındaki limana kara yoluyla sevk edildi ve burada gemiye yüklendi.
Volgodonsk'tan yola çıkan gemi, önce Don Nehri üzerinden Azak Denizi'ne açıldı. Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz'den geçerek yaklaşık 3 bin kilometre kateden gemi, toplam ağırlığı 1800 tonu geçen ekipmanı Akkuyu NGS inşaat sahasına ulaştırmayı başardı.
Jeneratörler, ağır paletli vinç yardımıyla kargo gemisinden indirilerek özel bir komisyon tarafından giriş kontrolünden geçirildi. Ekipman, bu kontrolün ardından kalite ve bütünlük denetiminin gerçekleştirileceği geçici depolama sahasına nakledildi.
"BARAJ GÖLÜNDEKİ RIHTIMDA DİP DERİNLEŞTİRME ÇALIŞMASI YAPILDI"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergei Butckikh, Akkuyu NGS için büyük boyutlu ekipmanların naklinin genel olarak kara ve deniz yollarıyla gerçekleştirildiğini belirtti.