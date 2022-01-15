Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde heyecan yaratan gelişme! "Dev buhar jeneratörleri" inşaat sahasına ulaştırıldı

Taşıyıcının birçok ayrıntıyı hesaba kattığını, rotayı titizlikle düşündüğünü ve yüklemenin her aşamasını kontrol ettiğini bildiren Butckikh, şunları kaydetti:

"Örneğin, buhar jeneratörlerinin yer aldığı bu partinin nakliyesi ve Tsimlyansk Baraj Gölü'ndeki rıhtımda geminin sorunsuz şekilde ilerleyebilmesi için ek olarak dip derinleştirme çalışmaları yapıldı. Bu arada, geçtiğimiz aylarda sahaya ulaşan birinci güç ünitesinin reaktör bölmesine ait buhar jeneratörlerinin kurulumu için hazırlıklar da tamamlanmak üzere. Onların kurulumu yapıldıktan sonra, kilit işlem olan birinci çevrimin ana ekipmanını birleştiren ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlerine başlayacağız."