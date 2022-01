Tele1’in ana haber spikeri Evren Özalkuş FETÖ'nün ekran yüzü çıktı

İşte Özalkuş'un yok etmeye çalıştığı FETÖ geçmişinden birkaç ayrıntı:

Örgütün kapatılan televizyon kanallarında çalışan FETÖ firarisi Turan Görüryılmaz, 17-25 Aralık darbe girişimi sırasında attığı bir tweet'te Evren Özalkuş ile fotoğrafını paylaşıp "Bugün TV'nin ekran yüzleri ile" yazarak, tweet attı.





FETÖ'NÜN FUAT AVNİ'Sİ İLE KOL KOLA

Özalkuş, Bugün TV'de yaptığı programına bir başka FETÖ firarisi olan Said Sefa'yı sürekli konuk olarak alıyordu. Said Sefa, Twitter'ta Fuat Avni takma adıyla örgütün sızdırdığı kumpas belgeleri ve montaj tapeleri yayınlayıp algı operasyonları ile hükümeti yıpratmaya çalışmıştı.







Operasyonları başarısız olunca da diğer hainler gibi yurt dışına kaçmıştı. Özalkuş, Said Sefa'nın "Haberdar" isimli internet sitesinde 2015 yılında da köşe yazarlığı yaptı.





İMAMOĞLU'NU FETÖ KANALINA ÇIKARDI

Sabah'ın haberine göre Özalkuş, 17-25 Aralık operasyonlarından yaklaşık iki ay sonra FETÖ kanalında Ekrem İmamoğlu'nu yayına çıkardı.







Özalkuş, FETÖ'nün televizyon kanalına kayyum atanınca terör örgütüne haksızlık yapıldığını belirterek, örgüt aleyhine haber sunmayı kabul etmedi ve istifa etti. Örgüt elemanları, Özalkuş'u bu tavrını sosyal medyadan alkışladı.





FETÖ GEÇMİŞİNİ SİLMEYE ÇALIŞTI

Bir dönem FETÖ kanalının ekran yüzü olan Özalkuş, daha sonra sosyal medya hesabında temizlik yaptı. Örgüt ile bağlantısını gösteren paylaşımlarını birçok paylaşımını silip temizlik yaptı.