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    • 13.01.2022 17:00
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    İBB'de büyük skandal! KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler projesinin 2+1 ve 3+1 konutlarının kura çekiminde hile yapıldı

    CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde büyük skandal... KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler projesinin kura çekiminde yapılan “manipülasyon” kameralara yansıdı.

    takvim.com.tr
    İBB’nin KİPTAŞ evlerinin kura çekiminde hile!

    CHP'li İBB dar gelirli aileleri ev sahibi etmek için aylardır reklamını yaptığı KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler kura çekiminde infial uyandıran bir hile yaşandı. Kura çekimi sırasında bir adaya 3 kez ev çıkması sosyal medyada çok konuşulurken, kuranın sehven çekildiği belirtildi.

    8 GÜN GECİKTİRİLDİ

    İBB kura çekimini daha önce 5 Ocak olarak duyurmasına rağmen KİPTAŞ Aydınlıkevler projesinin kura çekimi bugün saat 11.00'de canlı yayınla gerçekleştirildi. 321 konutun sahibini bulacağı kura çekimine 158 bin kişi katıldı.

    KURA ÇEKİMİNDE HİLE YAPILDI

    Soldan 3. sıradaki kurayı çeken kadın topların yazıldığı numaraya bakıp torbaya attıktan sonra bir kez daha top çekmesi kameralara yansıdı.

    2+1 ve 3+1 dairelerin hak sahipleri yerine belirlenen isimlere mi verileceği şüphesi kura çekimine damga vurdu.

    İMAMOĞLU ORTAYA ATTIĞI İDDİAYLA KURA ÇEKİMİNDEKİ SKANDALI ÖRTMEK Mİ İSTEDİ?

        Skandal gündeme bomba gibi düşerken kura çekimi sonrası iktidarı suçlayan CHP'li Ekrem İmamoğlu elinde hiçbir belge ve kanıt olmadan, "Ne kadar sosyal konut gerekiyorsa biz hazırız. Ancak önümüzde engeller var. Önceki dönemde KİPTAŞ'a yüksek fiyattan satın aldırdıkları imarlı arsayı dahi bizim dönemimizde meclisteki çoğunluklarını kullanarak proje yapmamamız için yeşil alana çevirdiler." iddiasını ortaya attı.

        "KURA ÇEKİMİ İPTAL EDİLSİN"

        Sosyal medyada görüntülerin hızla yayılması ile tepkiler giderek arttı. Birçok kişi, kuralarda şaibe olduğunu belirterek, adil bir dağıtım için kura çekiminin yenilenmesi çağrısında bulunuldu.

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