İBB'de büyük skandal! KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler projesinin 2+1 ve 3+1 konutlarının kura çekiminde hile yapıldı

Skandal gündeme bomba gibi düşerken kura çekimi sonrası iktidarı suçlayan CHP'li Ekrem İmamoğlu elinde hiçbir belge ve kanıt olmadan, "Ne kadar sosyal konut gerekiyorsa biz hazırız. Ancak önümüzde engeller var. Önceki dönemde KİPTAŞ'a yüksek fiyattan satın aldırdıkları imarlı arsayı dahi bizim dönemimizde meclisteki çoğunluklarını kullanarak proje yapmamamız için yeşil alana çevirdiler." iddiasını ortaya attı.

"KURA ÇEKİMİ İPTAL EDİLSİN"