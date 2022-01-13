İBB'de büyük skandal! KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler projesinin 2+1 ve 3+1 konutlarının kura çekiminde hile yapıldı

CHP'li İBB dar gelirli aileleri ev sahibi etmek için aylardır reklamını yaptığı KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler kura çekiminde infial uyandıran bir hile yaşandı. Kura çekimi sırasında bir adaya 3 kez ev çıkması sosyal medyada çok konuşulurken, kuranın sehven çekildiği belirtildi.
8 GÜN GECİKTİRİLDİ
İBB kura çekimini daha önce 5 Ocak olarak duyurmasına rağmen KİPTAŞ Aydınlıkevler projesinin kura çekimi bugün saat 11.00'de canlı yayınla gerçekleştirildi. 321 konutun sahibini bulacağı kura çekimine 158 bin kişi katıldı.
KURA ÇEKİMİNDE HİLE YAPILDI
Soldan 3. sıradaki kurayı çeken kadın topların yazıldığı numaraya bakıp torbaya attıktan sonra bir kez daha top çekmesi kameralara yansıdı.
2+1 ve 3+1 dairelerin hak sahipleri yerine belirlenen isimlere mi verileceği şüphesi kura çekimine damga vurdu.
İMAMOĞLU ORTAYA ATTIĞI İDDİAYLA KURA ÇEKİMİNDEKİ SKANDALI ÖRTMEK Mİ İSTEDİ?