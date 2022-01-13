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    • Güncel
    • 13.01.2022 16:02
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    • 13.01.2022 16:22
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    Kemal Kılıçdaroğlu memleketten yine bihaber! Zonguldak'ta 'Uzun Hasan'ın topraklarındayız' dedi

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bölgesel gafları bitmek bilmiyor. "Çorum ciddi ihracat yapan ülkedir" demişti. Mersin'in Güneydoğu'nun incisi olduğunu söylemişti. Şimdi de Zongundak’ta Uzun Hasan’la Uzun Mehmet’i karıştırdı.

    Zonguldak’ta ’Uzun Hasan’ın topraklarındayız’ dedi

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak'ta kanaat önderleri, muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen toplantının basına açık bölümünde konuşan Kılıçdaroğlu bölgesel gaflarına hız kesmeden devam etti.

    AFFEDERSİNİZ!

    Kılıçdaroğlu, "1,5 milyon ton rezerve sahibiz" dedi ve sürekli etraftakiler onu düzeltti. "Uzun Hasan'ın topraklarındayız affedersiniz Uzun Mehmet" diyerek yine gaflarına devam etti.

    Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Kılıçdaroğlu'nun videosunu paylaşarak, "Zonguldak'ımızdan bihaber Başkan! Şaşırdık mı?" notunu düştü.

    ÇORUM CİDDİ İHRACAT YAPAN ÜLKEDİR

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bölgesel gafları bitmek bilmedi! "Çorum ciddi ihracat yapan ülkedir" dedi. Mersin'in Güneydoğu'nun incisi olduğunu söyledi.
        Yeni Zigana Tüneli’nde ışık göründü
        Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu memleketten yine bihaber! Zonguldak'ta 'Uzun Hasan'ın topraklarındayız' dedi
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