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    • Güncel
    • 13.01.2022 16:26
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    • 13.01.2022 16:39
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    AK Parti'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert Semra Güzel tepkisi: İpi Kandil'in elinde

    Son dakika haberi... HDP'li vekil Semra Güzel'in terör örgütü PKK'nın kampında terörist sözlüsüyle çekilen fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından, gözler HDP'nin ittifak ortağı CHP'ye çevrildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili sorulan soruya kaçamak yanıt vererek Başkan Erdoğan'ı suçlamaya kalktı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert bir tepki geldi.

    AK Parti’den Kılıçdaroğlu’na çok sert Semra Güzel tepkisi

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Askerlerimizi şehit eden bir teröristin sevgilisi olarak terör kamplarında fotoğrafları ortaya çıkan bir milletvekiline tepki gösteremeyen siyasetçinin bu millete söyleyeceği sözlerinin hiçbir hükmü yoktur." ifadesini kullandı.

    Dağ, Twitter hesabından, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, HDP'li Semra Güzel'in öldürülen PKK'lı teröristle basına yansıyan fotoğrafına ilişkin değerlendirmesini eleştirdi.

    Kılıçdaroğlu'nun ipinin Kandil'in elinde olduğunu savunan Dağ, şunları kaydetti: "CHP Genel Başkanı'na, HDP'li bir vekilin terör kampında teröristle olan münasebeti soruluyor. Kendisi HDP ile kurduğu ilişkiye o kadar bağlı ki buna bile tepki gösteremiyor. Yine 'Erdoğan suçlu.' diyor. Bu, taca atılacak bir konu değil. Askerlerimizi şehit eden bir teröristin sevgilisi olarak terör kamplarında fotoğrafları ortaya çıkan bir milletvekiline tepki gösteremeyen siyasetçinin bu millete söyleyeceği sözlerinin hiçbir hükmü yoktur. Yazık, acınası halde."

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