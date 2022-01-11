CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Halk Ekmek beceriksizliği sürüyor! Vatandaşı 1 saat 19 dakika beklettiler

Bağcılar'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Halk Ekmek A.Ş'nin 250 gramlık normal ekmeği belirtilen saatten daha geç göndermesi sebebiyle çok sayıda insanın büfe önünde sırada beklemesine ilişkin görüntüler sosyal medyada tepki çekti.
VATANDAŞI MAĞDUR ETTİLER
Sosyal medyada yayınlanan ve bir vatandaşın çektiği görüntüde, Bağcılar Yüzyıl Mahallesi'ndeki Halk Ekmek büfesine saat 14.00'te gelmesi gereken ekmeğin saat 15.19'da geldiği anlatılıyor.
TRAFİK VE ARAÇ ARIZASINI BAHANE ETTİLER
Görüntüleri çeken kişi, ekmek almak isteyen insanların büfe önünde 100 metreden fazla kuyruk oluşturduğunu belirterek, görevlilerin ekmeğin geç gelmesine gerekçe olarak araç arızası ve trafiği öne sürdüğünü anlattı.