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    • Güncel
    • 12.01.2022 00:29
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    • 12.01.2022 00:51
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    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Halk Ekmek beceriksizliği sürüyor! Vatandaşı 1 saat 19 dakika beklettiler

    CHP'li İBB'deki yönetim beceriksizliği kendisini birçok alanda gösteriyor. Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında yaşanan İETT kaosunun ardından Halk Ekmek hizmetinde de yönetim sıkıntısı yaşanıyor. Bağcılar'da kaydedilen görüntülerde vatandaşların uzun kuyruklar yaparak 1 saat 19 dakika ekmek bekledikleri görüldü.

    İmamoğlu’nun Halk Ekmek beceriksizliği sürüyor

    Bağcılar'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Halk Ekmek A.Ş'nin 250 gramlık normal ekmeği belirtilen saatten daha geç göndermesi sebebiyle çok sayıda insanın büfe önünde sırada beklemesine ilişkin görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

    VATANDAŞI MAĞDUR ETTİLER
    Sosyal medyada yayınlanan ve bir vatandaşın çektiği görüntüde, Bağcılar Yüzyıl Mahallesi'ndeki Halk Ekmek büfesine saat 14.00'te gelmesi gereken ekmeğin saat 15.19'da geldiği anlatılıyor.

    TRAFİK VE ARAÇ ARIZASINI BAHANE ETTİLER
    Görüntüleri çeken kişi, ekmek almak isteyen insanların büfe önünde 100 metreden fazla kuyruk oluşturduğunu belirterek, görevlilerin ekmeğin geç gelmesine gerekçe olarak araç arızası ve trafiği öne sürdüğünü anlattı.
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        Haberler Güncel CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Halk Ekmek beceriksizliği sürüyor! Vatandaşı 1 saat 19 dakika beklettiler
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