CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Halk Ekmek beceriksizliği sürüyor! Vatandaşı 1 saat 19 dakika beklettiler

Bağcılar'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Halk Ekmek A.Ş'nin 250 gramlık normal ekmeği belirtilen saatten daha geç göndermesi sebebiyle çok sayıda insanın büfe önünde sırada beklemesine ilişkin görüntüler sosyal medyada tepki çekti.