CHP'li İBB'deki terör kadroları skandalı devam ediyor! Terörden kapatılan kanalın GYY'sini İSMEK'e yönetici olarak getirdi

Korkmaz, "İMC TV, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK ve KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle yayın frekansı kapatılmıştır. Gerekçe olarak 'milli güvenliği tehdit eden yapı, oluşum ve gruplar ile terör örgütüne aidiyeti belirlenen kanallar' ifadesi kullanılmıştır. Bu kanalın o dönemde genel yayın yönetmenliğini yapan Soner Şimşek'in İSMEK uzaktan eğitimin başına üst düzey yönetici yapıldığı bilgisi doğru mudur?" ifadelerini kullandı.