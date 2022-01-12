CHP'li İBB'deki terör kadroları skandalı devam ediyor! Terörden kapatılan kanalın GYY'sini İSMEK'e yönetici olarak getirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Ocak ayı 2'nci oturumu Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri Ve Sanat Merkezi'nde toplandı.
Meclis 2'nci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul Başkanlığı'nda gerçekleşen oturumda söz alan AK Partili Meclis Üyesi Uğur Korkmaz, mahkeme tarafından frekansı kapatılan İMC TV çalışanı bir ismin İSMEK'te yüksek bir maaşla işe başlatılmasına yönelik soru önergesi verdi.
Korkmaz, "İMC TV, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK ve KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle yayın frekansı kapatılmıştır. Gerekçe olarak 'milli güvenliği tehdit eden yapı, oluşum ve gruplar ile terör örgütüne aidiyeti belirlenen kanallar' ifadesi kullanılmıştır. Bu kanalın o dönemde genel yayın yönetmenliğini yapan Soner Şimşek'in İSMEK uzaktan eğitimin başına üst düzey yönetici yapıldığı bilgisi doğru mudur?" ifadelerini kullandı.