"Cumhuriyet Halk Partisi, artık devşirilmiş bir HDP ve FETÖ partisidir"

CHP'nin ABD mandacılığına doğru sürüklenmesi gündemin ana konusunu oluşturuyor. Ana muhalefet partisinin terör örgütleriyle olan ortaklığı artık gizlenmiyor.
HDP'yi ve Fetullahçı Terör Örgütü militanlarını canhıraş savunan CHP yönetimi tabanında da büyük rahatsızlık oluşturuyor.
Artık CHP'nin halkçı bir parti olmadığını belirten Mehmet Barlas önemli tespitlerde bulundu.
Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas'ın bugünkü, "O CHP bu CHP değil" başlıklı yazısı şöyle:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ana uğraş konusu, kendi partisinden çok Cumhuriyet Halk Partisi'dir.
Son olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'ni gerçek kimliğinden öteye taşımasına şiddetle tepki koydu.
Bu açıdan baktığımda Tayyip Erdoğan'ı çok da haklı görmüyorum.
Çünkü ne Kılıçdaroğlu bildiğimiz Halk Partililerden ne de şu andaki Cumhuriyet Halk Partisi bildiğimiz o eski parti.
ATATÜRK'ÜN PARTİSİ OLAMAZ