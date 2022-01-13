"Cumhuriyet Halk Partisi, artık devşirilmiş bir HDP ve FETÖ partisidir"

Oysa bu Amerikancılığı Ecevit bitirmişti ama şimdi Kılıçdaroğlu yeniden canlandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun CHP'sine her eleştiri yönelttiğinde bütün bu değişimleri göz önüne almalıdır; çünkü Atatürk'ün Halk Partisi ile şimdikinin hiçbir ilgisi yoktur.

İşin en garip, belki de en ayıp yanı, eski Halk Partisi ile şimdikinin ilgisi olmadığını bizzat Kemal Kılıçdaroğlu çok iyi biliyor."

YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLA