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    • Güncel
    • 13.01.2022 10:03
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    • 13.01.2022 10:16
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    "Cumhuriyet Halk Partisi, artık devşirilmiş bir HDP ve FETÖ partisidir"

    Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kemal Kılıçdaroğlu dönemiyle beraber kurucu kimliğinden uzaklaşarak terör örgütlerini savunur hale gelmesi dikkat çekiyor. Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas söz konusu savrulmayı, "Cumhuriyet Halk Partisi, artık devşirilmiş bir HDP ve FETÖ partisidir. Eski Cumhuriyet Halk Partisi'ne benzerliği 1948'den başlayan Amerikancılığıdır." ifadeleriyle özetledi.

    CHP, artık devşirilmiş bir HDP ve FETÖ partisidir

    CHP'nin ABD mandacılığına doğru sürüklenmesi gündemin ana konusunu oluşturuyor. Ana muhalefet partisinin terör örgütleriyle olan ortaklığı artık gizlenmiyor.

    HDP'yi ve Fetullahçı Terör Örgütü militanlarını canhıraş savunan CHP yönetimi tabanında da büyük rahatsızlık oluşturuyor.

    Artık CHP'nin halkçı bir parti olmadığını belirten Mehmet Barlas önemli tespitlerde bulundu.

    Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas'ın bugünkü, "O CHP bu CHP değil" başlıklı yazısı şöyle:

    "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ana uğraş konusu, kendi partisinden çok Cumhuriyet Halk Partisi'dir.

    Son olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'ni gerçek kimliğinden öteye taşımasına şiddetle tepki koydu.

    Bu açıdan baktığımda Tayyip Erdoğan'ı çok da haklı görmüyorum.

    Çünkü ne Kılıçdaroğlu bildiğimiz Halk Partililerden ne de şu andaki Cumhuriyet Halk Partisi bildiğimiz o eski parti.

    ATATÜRK'ÜN PARTİSİ OLAMAZ

        Yakın geçmişle biraz ilgisi olanlar, Atatürk'ün ölümünden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde kimlerin yönetime geçtiğini hatırlar.

        İsmet İnönü, Cumhurbaşkanı oldu, onu Celal Bayar izledi.

        Başbakan olarak Refik Saydam geldi. Onun hastalığı sırasında vekâleten Ahmet Fikri Tüzer, CHP'nin başbakanıydı.

        Sonra Şükrü Saracoğlu, Recep Peker, Hasan Saka ve nihayet Şemsettin Günaltay başbakan oldular.

        Bütün bunları Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilmesi gereksiz.

        Zaten bilmiyordur da.

        Ama Tayyip Erdoğan'ın bunca ismin yoğurduğu bir partiyi Atatürk'ün partisi gibi görmesi doğru mu?

        FETÖ VE HDP DEVŞİRMESİ

        Cumhuriyet Halk Partisi, artık devşirilmiş bir HDP ve FETÖ partisidir.

        Eski Cumhuriyet Halk Partisi'ne benzerliği 1948'den başlayan Amerikancılığıdır.

            Oysa bu Amerikancılığı Ecevit bitirmişti ama şimdi Kılıçdaroğlu yeniden canlandırdı.

            Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun CHP'sine her eleştiri yönelttiğinde bütün bu değişimleri göz önüne almalıdır; çünkü Atatürk'ün Halk Partisi ile şimdikinin hiçbir ilgisi yoktur.

            İşin en garip, belki de en ayıp yanı, eski Halk Partisi ile şimdikinin ilgisi olmadığını bizzat Kemal Kılıçdaroğlu çok iyi biliyor."

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