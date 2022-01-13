Pitbull sahipleri dikkat! Yasaklı 6 köpek ırkının kayıt altına alınması için yarın son gün: 30 bin lira cezası var

Bu kurala uymayan köpek sahiplerine 11 bin lira para cezası kesilecek.

BU HAYVANLAR AĞIZLIKSIZ VE TASMASIZ DOLAŞTIRILAMAYACAK

Bu hayvanlar kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılamayacak, halkın yoğun bulunduğu yerlere ve çocuk parklarına sokulamayacak. Sahipleri, bakamamaları halinde bu ırktan hayvanları belediyeye ait en yakın bakımevine bırakabilecek. Hayvan bakımevleri, yeni kanundaki değişiklik kapsamında, teslim edilen hayvanları kabul etmek zorunda olacak.