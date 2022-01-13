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    • 13.01.2022 08:53
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    • 13.01.2022 08:53
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    Terörist ile fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li vekile sessiz kalan muhalefete sert tepki: Bir avuç oy için...

    HDP'li milletvekili Semra Güzel'in terör örgütü mensupları ile görüldüğü fotoğraf kareleri gündemdeki sıcaklığını koruyor. O skandal fotoğraflara yenileri eklendi. Yeni görüntülerde Semra Güzel, teröristler ile futbol oynuyor ve yürüyüş yapıyor. Kamuoyunu ayağa kaldıran olayda ölüm sessizliğine bürünen CHP ve İp'e tepkiler çığ gibi. Sabah yazarı Mahmut Övür kalame aldığı yazısında böyle tepki gösterdi...

    Bir avuç oy için...

    Semra Güzel'in teröristler ile beraber görüldüğü ilk fotoğraf kareleri birkaç gün önce ortaya çıkmıştı. HDP'li vekil o fotoğraflarda, 2017'de Adıyaman kırsalında etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora ile beraber görülüyordu.

    TERÖRİSTLE KOL KOLA

    O skandal karelere yenileri eklendi. Semra Güzel'in terör örgütünün kampı olarak değerlendirilen bir bölgede diğer teröristler ile samimi görüntülerine ulaşıldı.

    O görüntülerde Semra Güzel'in futbol oynadığı, yürüyüş yaptığı ve hatıra fotoğrafları çektirdiği görülüyor. Bu görüntülere ses çıkarmayan muhalefetle ilgili Sabah yazarı Mahmut Övür bir yazı kaleme aldı. İşteo yazı:



        HDP Milletvekili Semra Güzel'in PKK'lı sevgilisiyle yayınlanan fotoğrafları bir kez daha PKK-HDP ilişkisini siyasetin gündemine taşıdı.
        Doğrusu bu fotoğraf biraz, "Kör parmağım gözüne..." olduğu için daha çok dikkat çekti ve tepki topladı. Oysa HDP-PKK ilişkisi hiç de gizli saklı değil ve aralarında sevgililiği de aşan, sivil siyaseti zehirleyen çok açık bir "emir-komuta" ilişkisi var ve bunu da dünya âlem biliyor.



        Dahası hiçbir HDP yöneticisi bunu inkâr etmiyor. Çünkü onlara göre, PKK ve uyguladığı kanlı terör eylemleri olmasaydı onlar da birer siyasi aktör olmazdı.
        Böyle olduğu için de hiçbiri PKK'yı "terör örgütü" olarak görmüyor. Bunu da en çarpıcı biçimde CHP ve İP'in güzellemeler düzdüğü Selahattin Demirtaş söylemişti:



        "BİZ PKK'YI SİLAHLI MUHALEFET YAPAN BİR HAREKâT OLARAK GÖRÜYORUZ."
        Gördüğünüz gibi HDP'liler bu yaklaşımı benimsedikleri için PKK'ya tek laf etmiyorlar, edemezler de... Bugüne kadar Leyla Zana gibi susturulan birkaç işim dışında buna kendi içlerinde itiraz eden de çıkmadı.



            Ama daha vahim olan, bir avuç oy için CHP ve İP'in, PKK-HDP ilişkisini görmemesi.
            Muhalefetin bu tutumu, yaklaşık 40 yıldır terörle mücadele eden, onu bitirme noktasına getiren bir ülke için, basit bir "olay" değil ve çok daha derin sonuçlara yol açabilecek bir operasyondur. Daha açık söyleyelim; muhalefet, HDP üzerinden PKK'yı "makulleştirerek" şiddetin devreden çıkmasını istemiyor. Tıpkı ABD gibi...

            Çok kirli bir hesap bu... Ne zaman böyle kirli bir hesapla karşılaşsam, dönüp Kürt siyasi serüveninin içinden gelen, acılarını yaşayan sevgili Orhan Miroğlu'nun "Yeni Yüzyıl, Kürtler ve Bağımsızlık" kitabına bakıyorum. Herkese de öneririm. Başta da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na... Gerçi İnce Memed'den sonra kitap okumayı sürdürüp sürdürmediğini bilmiyorum ama eğer Kürtlerle helalleşecekse bu kitabı mutlaka okumalı ve izlediği siyasetin neye mal olduğunu görmeli.

            Gerçi okumayacağını biliyorum ama yine de şu satırları okumasını isterim:
            "(Muhalefetin) Bu tarz-ı siyaseti, AK Parti'den ve Başbakan Erdoğan'dan kurtulmanın yegâne yolu gibi görenler, Türkiye'ye ve her iki halka çok haksızlık ettiler ve kötülük yaptılar.


            PKK şiddetine, sırf AK Parti karşıtlığı nedeniyle hesapsız bir tolerans sunulmasaydı, Türkiye bu halde mi olurdu? AK Parti'yi normal yollardan deviremeyenler, AK Parti'yi devirmek için, Kürt halkının topluca isyan etmesinden medet umanlar, PKK'ya cesaret verdi."
            İlginç değil mi? Nedense PKK her sıkıştığında ya dışarıdan bir el uzanıyor ya da içeriden.

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            Haberler Güncel Terörist ile fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li vekile sessiz kalan muhalefete sert tepki: Bir avuç oy için...
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