Terörist ile fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li vekile sessiz kalan muhalefete sert tepki: Bir avuç oy için...





Ama daha vahim olan, bir avuç oy için CHP ve İP'in, PKK-HDP ilişkisini görmemesi.

Muhalefetin bu tutumu, yaklaşık 40 yıldır terörle mücadele eden, onu bitirme noktasına getiren bir ülke için, basit bir "olay" değil ve çok daha derin sonuçlara yol açabilecek bir operasyondur. Daha açık söyleyelim; muhalefet, HDP üzerinden PKK'yı "makulleştirerek" şiddetin devreden çıkmasını istemiyor. Tıpkı ABD gibi...

Çok kirli bir hesap bu... Ne zaman böyle kirli bir hesapla karşılaşsam, dönüp Kürt siyasi serüveninin içinden gelen, acılarını yaşayan sevgili Orhan Miroğlu'nun "Yeni Yüzyıl, Kürtler ve Bağımsızlık" kitabına bakıyorum. Herkese de öneririm. Başta da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na... Gerçi İnce Memed'den sonra kitap okumayı sürdürüp sürdürmediğini bilmiyorum ama eğer Kürtlerle helalleşecekse bu kitabı mutlaka okumalı ve izlediği siyasetin neye mal olduğunu görmeli.

Gerçi okumayacağını biliyorum ama yine de şu satırları okumasını isterim:

"(Muhalefetin) Bu tarz-ı siyaseti, AK Parti'den ve Başbakan Erdoğan'dan kurtulmanın yegâne yolu gibi görenler, Türkiye'ye ve her iki halka çok haksızlık ettiler ve kötülük yaptılar.



PKK şiddetine, sırf AK Parti karşıtlığı nedeniyle hesapsız bir tolerans sunulmasaydı, Türkiye bu halde mi olurdu? AK Parti'yi normal yollardan deviremeyenler, AK Parti'yi devirmek için, Kürt halkının topluca isyan etmesinden medet umanlar, PKK'ya cesaret verdi."

İlginç değil mi? Nedense PKK her sıkıştığında ya dışarıdan bir el uzanıyor ya da içeriden.

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