İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Pensilvanya' göndermesi: Telefonları dinlenseydi kaydedilirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber ekranlarında bomba açıklamalarda bulundu. Soylu, Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'dinleme' iddialarına tepki gösterdi.
"DİNLENSEYDİ PENSİLVANYA İLE KONUŞMASI KAYDEDİLİRDİ"
"Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti dinleseydi, Pensilvanya ile konuştuğunu kaydederdi" diyen "Kılıçdaroğlu 15 Temmuz öncesinde bir diş muayenehanesinde Pensilvanya ile görüşme yapıp yapmadığını söylesin "Yurtta sulh dünyada sulh" sloganını konuşmadık desin." ifadelerini kullandı.
SOYLU KILIÇDAROĞLU'NUN DİNLEME İDDİALARINA İLİŞKİN SUÇ DUYURUNDA BULUNMUŞTU
İçişleri Bakanı Süleyman 29 Aralık 2021'de yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun "CHP'li tüm belediye başkanlarının dinlendiği, onlar için özel masalar kurulduğu" iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.
Soylu "Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile kol kola girip eş başkanları ile şen şakrak fotoğraf çektirince, hem huyundan hem suyundan kapmış. Aynı iftirayı her yıl aralık ayında değiştirerek tekrarlayan Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz." ifadesini kullandı.
"Bu tür gerçek dışı ve hayal ürünü iddialarla güvenlik birimlerinin son derece büyük gayret, özveri ve başarıyla yürüttükleri mücadeleye sekte vurulmak ve sanki bir keyfiyet varmış algısı oluşturmak istenilse de güvenlik birimlerinin suç ve suçluyla olan amansız mücadelesinin bundan sonra da hukuksal çerçeve içerisinde kararlılıkla sürdürüleceğini" ifade eden Soylu, diğer görev ve yetkileri gibi güvenlik birimlerince yürütülen iletişimin dinlenmesi ve kayda alınmasının dayanağı, kapsamı, usul ve esaslarının ilgili kanunlarda belirlendiğini kaydetti.