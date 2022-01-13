CHP'li Mansur Yavaş'a iş makineleriyle define arama tepkisi: Define arayacağınıza bize verseydiniz

CHP'li Mansur Yavaş, bozuk yolları şöyle dursun altyapının iflas etmek üzere Ankara'da, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makineleriyle define aranması sonrası tepkilerin odağında. Skandal Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclis Toplantısı Ocak Ayı 1.Birleşimi'nde gündeme geldi.
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet araçlarını kendilerinden geri aldığını belirterek, "Köylünün hizmetinde kullanılması gereken araçlarla altın araması yakışı kalmaz. Cumhuriyet savcılığında olay takip ediliyor ancak 'Altın buldular mı bulmadılar mı?' merak ediyorum" dedi.
Süleyman Acar, şunları söyledi:
"Sayın Mansur Yavaş göreve geldikten sonra hizmet araçlarını bizlerden geri aldı. Biz de geri verdik ve yenilerini aldık. Alınan iş makineleri altın aramasında kullanıldı mı? Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde altın aramasına katılan belediye görevlilerinin başka bir yolsuzluğa karıştı mı? Karıştıysa teftiş kurulu görevlendirildi mi? Görevlendirildi ise üstü ört bas edildi mi? Kızılcahamam'da altın ararken yakalandılar. Başka ilçelerde de altın aradılar mı? Başka yerlerde altın aradılar mı? Köylünün hizmetinde kullanılması gereken araçların altın aramasında kullanılması yakışı kalmaz. Cumhuriyet savcılığında olay takip ediliyor. Altın buldular mı, bulmadılar mı? Merak ediyorum.."
"KIZILCAHAMAM'DA ÇALIŞAN BİR GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN TAYİNİ KEÇİÖREN'E ÇIKARILDI"