CHP içinde taht savaşları! Kılıçdaroğlu aday olursa yerine kim gelecek?





Üçüncü sırada ise ben pek ihtimal vermesem de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geliyor. Sanıyorum onun gözü daha yukarılarda. İç hesaplaşmanın nasıl seyredeceği bilinmediği gibi Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı ve aday olduğunda genel başkanlıktan istifa edip etmeyeceği de bilinmiyor.

Sadece küçük bir ihtimal olarak yerine Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın atanabileceği de konuşuluyor.



Gördüğünüz gibi CHP içinde tam bir bilinmezlik var. Bu bilinmezliği Kılıçdaroğlu ve ekibinin dış politikadan iç siyasete birçok meselede tutarsız açıklamaları ve yaklaşımları daha da derinleştiriyor ve güvensizliğe yol açıyor. Bunun en çarpıcı örneği de YPG oldu.

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