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    • 11.01.2022 09:13
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    • 11.01.2022 09:13
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    CHP içinde taht savaşları! Kılıçdaroğlu aday olursa yerine kim gelecek?

    CHP içinde Cumhurbaşkanlığı adaylığı savaşları devam ederken parti içinde sinsi oyunlar dönüyor. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na en büyük rakip olarak gözükürken parti içinde entrikalar devam ediyor. Son olarak Sabah yazarı Mahmut Övür, Kılıçdaroğlu'nun day olması durumunda genel başkan koltuğuna kimlerin geleceğini kaleme aldı.

    Kılıçdaroğlu aday olursa yerine kim gelecek?

    CHP içinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Cumhurbaşkanlığı için halen aday belirleyemeyen CHP'de Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Kemal Kılıçdaroğlu en büyük adaylar arasında. Ama halen parti içinde ince bir sinsilikle adayın belirsizliği sürüyor.

    Sürekli erken seçim söylemleminde bulunan Kılıçdaroğlu 2023'te aday olacaksa peki yerine kim gelecek? Sabah yazarı Mahmut Övür CHP'deki soğuk savaşı kaleme aldı.

    İşte Övür'ün o yazısı:

    Erken seçime ilişkin muhalefet liderlerinin verdikleri hiçbir tarih tutmadı ama hiçbiri de bu söylemden vazgeçmedi ve inatla tarih vermeye devam etti... Son tarihi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu verdi; erken seçim önümüzdeki eylül ayında olacak.
    İş "yalan rüzgârı"na dönse de bu açıklama CHP içinde bambaşka bir heyecana yol açtı. Eylülde seçim olacak ve Kemal Bey de cumhurbaşkanı adayı olacaksa CHP Genel Başkanı kim olacak?



        Aslında seçim zamanında da yapılsa, CHP içinde bu sorunun cevabı merak ediliyordu. Hatta bazı siyasi aktörler "o makama" çaktırmadan hazırlanıyordu bile.

        En derin ve sessiz hazırlanan da CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı...
        Salıcı'nın, Anadolu'daki il kongrelerini istediği gibi dizayn etmesi, kimi illere kayyum atama, kimi illere de atadığı kayyumları seçtirmek için il yönetimlerini zorlaması, bu hazırlığın bir parçası olarak bakılıyor.



        Adı genel başkanlık için geçen ikinci isim ise son günlerde Kuran eğitimini "Ortaçağ zihniyeti" olarak niteleyen ve toplumdan büyük tepki alan Özgür Özel. Özel, sert söylemi ve ötekileştirici diliyle bu şansını azaltsa da vazgeçmiş değil.



        Üçüncü sırada ise ben pek ihtimal vermesem de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geliyor. Sanıyorum onun gözü daha yukarılarda. İç hesaplaşmanın nasıl seyredeceği bilinmediği gibi Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı ve aday olduğunda genel başkanlıktan istifa edip etmeyeceği de bilinmiyor.
        Sadece küçük bir ihtimal olarak yerine Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın atanabileceği de konuşuluyor.

        Gördüğünüz gibi CHP içinde tam bir bilinmezlik var. Bu bilinmezliği Kılıçdaroğlu ve ekibinin dış politikadan iç siyasete birçok meselede tutarsız açıklamaları ve yaklaşımları daha da derinleştiriyor ve güvensizliğe yol açıyor. Bunun en çarpıcı örneği de YPG oldu.

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