CHP içinde taht savaşları! Kılıçdaroğlu aday olursa yerine kim gelecek?

CHP içinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Cumhurbaşkanlığı için halen aday belirleyemeyen CHP'de Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Kemal Kılıçdaroğlu en büyük adaylar arasında. Ama halen parti içinde ince bir sinsilikle adayın belirsizliği sürüyor.
Sürekli erken seçim söylemleminde bulunan Kılıçdaroğlu 2023'te aday olacaksa peki yerine kim gelecek? Sabah yazarı Mahmut Övür CHP'deki soğuk savaşı kaleme aldı.
İşte Övür'ün o yazısı:
Erken seçime ilişkin muhalefet liderlerinin verdikleri hiçbir tarih tutmadı ama hiçbiri de bu söylemden vazgeçmedi ve inatla tarih vermeye devam etti... Son tarihi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu verdi; erken seçim önümüzdeki eylül ayında olacak.
İş "yalan rüzgârı"na dönse de bu açıklama CHP içinde bambaşka bir heyecana yol açtı. Eylülde seçim olacak ve Kemal Bey de cumhurbaşkanı adayı olacaksa CHP Genel Başkanı kim olacak?