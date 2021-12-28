Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde skandal! Define avına çıktılar

Daha önce 'Kitre Bebek Skandalı' ile gündeme gelen, başında Selami Aktepe'nin olduğu Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından, Kızılcahamam ilçesi Kırköy'de sözde muhtarın talebi üzerine, dere ıslahı yapmak üzere çalışma evrakı düzenlendi.
SABAH'ta yer alan habere göre, Sözde evraka istinaden başkanlığa ait iş makinelerinde görevli baş şoför K.C., H.K. ve İ.K. ile Aydın'dan gelen inşaat mühendisi S.A., evrak düzenlenen bölgede 28 Kasım'da kazı çalışmalarına başladı. Ancak söz konusu noktanın köye tam 12 km uzakta olduğu, "köy muhtarının talebi" denilmesine rağmen muhtar Şenol Ünal'ın olaydan haberi bile olmadığı ortaya çıktı.
Çalışmalara tanık olan ve durumdan şüphelenen bir vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye giden güvenlik güçleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Karakolda ifade veren Büyükşehir çalışanları K.C., H.K. ve İ.K., Kırköy Muhtarı'nın talebiyle yazılan görevlendirme kağıdı üzerine tarif edilen kazı yerine geldiklerinde, S.A'nın kendilerini karşıladığını ve kazılacak yeri göstererek, "Burayı 6 metre kazıp kanal açacağız" dediğini ve kazıya başladıklarını söyledi.