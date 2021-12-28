Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde skandal! Define avına çıktılar

SABAH'ta yer alan habere göre, Sözde evraka istinaden başkanlığa ait iş makinelerinde görevli baş şoför K.C., H.K. ve İ.K. ile Aydın'dan gelen inşaat mühendisi S.A., evrak düzenlenen bölgede 28 Kasım'da kazı çalışmalarına başladı. Ancak söz konusu noktanın köye tam 12 km uzakta olduğu, "köy muhtarının talebi" denilmesine rağmen muhtar Şenol Ünal'ın olaydan haberi bile olmadığı ortaya çıktı.