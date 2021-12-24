Mansur Yavaş'a isyan: Ne su var ne yol! 'Sütten kesildim babamın cenazesine gidemedim'

Daha önce de gündeme gelen su isyanında yeni perde. Ankara'nın yüzde 70'ine su sağlayan Çamlıdere Barajı'nın bulunduğu Çamlıdere ilçesindeki Gürağaç Mahallesi'nde köylüler su çilesini kar eriterek gidermeye çalışıyor.
Susuzluk çilesinin yanında bu kez yollar kapandı. Evlerinde su şebekesi bulunmayan, hijyenik olmayan koşullarda yaşamak zorunda kalan köylüler köyde mahsur kaldı. Sabah muhabiri de köye ulaşamayınca internet üzerinden iletişim kurmak zorunda kaldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yolları açmamasına isyan eden köylülerden gelin Güllü İpek, "Babam 3 gün önce vefat etti, cenazesine gidemedim. Bebeğim oldu üzüntüden sütten kesildim. Allah'a havale ediyorum." dedi.
Çamlıdere ilçesinin Gürağaç Mahallesi'nde köylerinde Susuzluk çilesi çekmekle kalmayan ve son günlerde kar yağışı nedeniyle yolları kapanan vatandaşlar sorunlarını anlattı:
"BİDON TAŞIMAKTAN HERKES FITIK, 15 KOYUN KUZU SUSUZLUKTAN ÖLDÜ"
Şakir Demir: Su sıkıntısı yetmiyor gibi yollarımız da kötü olduğu için akrabamız tankerle dereye uçtu vefat etti. Büyükşehir Belediyesini arıyorum ha bugün ha yarın geleceğiz diyorlar. Bir kere geldiler kepçesiz paletsiz, yolları açmadan biraz tuz döküp gittiler. Kar küreme aracı gelmeden tuzu dökmüşsün neye yarar. Pınardan bidonları doldurup getiriyorduk şimdi yollar da kapanınca hayvanlara su yerine kar veriyoruz. Ağır su bidonlarını taşımaktan köyün hemen hepsi fıtık. Banyoya bir bidondan depo yaptım bir de çeşme taktım. Geçen sene 15'e yakın koyun ve kuzu susuzluktan öldü. Rakım 1400 üzeri, kar 1 metreyi geçiyor. Kışın yol açılırsa arabanın arkasına bidonları doldurup getiriyorum, kapalıysa karla idare ediyoruz. Hayvanlar kışın artık susuzluktan kar yiyor. Biz insan gibi yaşamak istiyoruz. Eskiden tankerle su gelirdi şimdi kendi çabalarımızla...
"SU OLMADIĞI İÇİN KÖYLÜLER GÖÇÜYOR"
Fevzi Demir: Yaşlıyım, ilaç kullanıyorum. Bazen elimde bardakla evin içinde dolaşıyorum ama içecek su bulamıyorum. Kışın yollar kapanınca hayvanlar kar yiyor. Biz de karı eritip su haline getiriyoruz. Evde çeşme kültürümüz yok. Hep bidonlarla hallediyoruz. Bazı köylülerimiz su olmadığı için köyümüzden göçmek zorunda kaldı.