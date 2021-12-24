Mansur Yavaş'a isyan: Ne su var ne yol! 'Sütten kesildim babamın cenazesine gidemedim'

Çamlıdere ilçesinin Gürağaç Mahallesi'nde köylerinde Susuzluk çilesi çekmekle kalmayan ve son günlerde kar yağışı nedeniyle yolları kapanan vatandaşlar sorunlarını anlattı:

"BİDON TAŞIMAKTAN HERKES FITIK, 15 KOYUN KUZU SUSUZLUKTAN ÖLDÜ"

Şakir Demir: Su sıkıntısı yetmiyor gibi yollarımız da kötü olduğu için akrabamız tankerle dereye uçtu vefat etti. Büyükşehir Belediyesini arıyorum ha bugün ha yarın geleceğiz diyorlar. Bir kere geldiler kepçesiz paletsiz, yolları açmadan biraz tuz döküp gittiler. Kar küreme aracı gelmeden tuzu dökmüşsün neye yarar. Pınardan bidonları doldurup getiriyorduk şimdi yollar da kapanınca hayvanlara su yerine kar veriyoruz. Ağır su bidonlarını taşımaktan köyün hemen hepsi fıtık. Banyoya bir bidondan depo yaptım bir de çeşme taktım. Geçen sene 15'e yakın koyun ve kuzu susuzluktan öldü. Rakım 1400 üzeri, kar 1 metreyi geçiyor. Kışın yol açılırsa arabanın arkasına bidonları doldurup getiriyorum, kapalıysa karla idare ediyoruz. Hayvanlar kışın artık susuzluktan kar yiyor. Biz insan gibi yaşamak istiyoruz. Eskiden tankerle su gelirdi şimdi kendi çabalarımızla...