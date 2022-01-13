EN SOĞUK İL MERKEZİ AĞRI OLDU

2021 yılının en soğuk gününün ise 23 Ocak'ta, deniz seviyesinden 2 bin 55 metre yüksekte olan Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı Bezirhane köyünde yaşandığını belirten Bakan Kurum "Geçen yılın en soğuk gününü yaşayan Bezirhane köyünde termometreler eksi 39,2 dereceyi gösterdi. İkinci ölçülen en düşük sıcaklık değeri ise eksi 36 derece ile yine aynı gün, deniz seviyesinden bin 745 metre yüksekte olan Ağrı Taşlıçay'da ölçüldü. Eksi 36 dereceyi yine aynı gün deniz seviyesinden bin 830 metre yüksekteki Erzurum Tekman Hacı Ömer Köyü gördü. İl merkezlerinde ölçülen en düşük sıcaklık değeri ise Ağrı'ya ait. Ağrı'da 23 Ocak'ta termometreler eksi 34,5 dereceyi gösterdi" dedi.