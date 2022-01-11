CHP'li Mansur Yavaş'ın ulaşıma yüzde 70 zam yapması: EGO zammı sinsi ve fahiş

Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki ABB iştiraki EGO Genel Müdürlüğü, kamu hizmetlerinde yeknesaklık ve eşitliğin sağlanması açısından M2, M3, M4 Metro ve ANKARAY hatlarına aktarma yapan 82 adet ücretsiz ring hattı uygulamasına 5 Ocak'ta son verildiğini açıkladı.
Sabah'ın haberine göre ABB Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, Büyükşehir'in vatandaşların aktarma haklarını alarak esasen yüzde 100'ün üzerinde zam yaptığını belirterek, "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bu zam bu haliyle hem sinsicedir hem de oldukça fahiştir" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ünal'ın açıklamaları şöyle:
"Toplu ulaşımından sorumlu Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kuruluşu EGO Genel Müdürlüğü, Ankara'daki ulaşım ücretlerine hemşehrilerimizin ellerinden aktarma haklarını alarak esasen yüzde 100'ün üzerinde zam yapmıştır.