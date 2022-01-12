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    • Güncel
    • 12.01.2022 22:16
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    • 12.01.2022 22:32
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    28 Şubat'ın acar muhabiri, geçmişte başörtülüleri fişleyen İsmail Saymaz şimdi de Kur'an kurslarını hedef aldı

    CHP ve yandaşları bir türlü 28 Şubat kafasından çıkamıyor... Geçtiğimiz günlerde CHP'li Özgür Özel'in Kur'an kurslarını hedef alan skandal açıklamalarının ardından bu kez de yandaş İsmail Saymaz ortaya çıktı. 28 Şubat'ın acar muhabiri Saymaz, Rize'deki bir Kur'an kursunda yapılan "Mekke'nin Fethi" gösterisini hedef alarak "Çocuklar tavaf ettirildi, el kadar kızların başı bağlandı" ifadelerini kullandı. Saymaz'ın bu skandalı akıllara Radikal muhabiriyken başörtülüleri fişleyip tetikçilik yaptığı dönemleri getirdi ve zihniyet olarak 28 Şubat'tan bir adım ileriye gidemediğini gösterdi.

    takvim.com.tr
    İsmail Saymaz Kur’an kurslarını hedef aldı!

    28 Şubat döneminin acar muhabirlerinden olan, her fırsatta bu ülkenin muhafazakar kesimine açıktan cephe alan CHP zihniyetinin yanında saf tutan gazeteci İsmail Saymaz, Özgür Özel'in izinden gidip Kur'an-ı Kerim kurslarını hedef aldı.



    Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden skandal bir paylaşıma imza atan İsmail Saymaz, Rize'deki '4-6 yaş Gül Bahçesi Kuran Okulu'nun gerçekleştirdiği Mekke'nin Fethi gösterisinden görüntüler üzerinden "Çocuklar tavaf ettirildi, el kadar kızların başı bağlandı" ifadelerini kullandı.

    Tepki çeken paylaşımlarda şu ifadeler yer aldı.

    "Dün Rize'de Güneysu İlim Öğrenenlere Destek Vakfı'na bağlı '4-6 yaş Gül Bahçesi Kuran Okulu'na (sıbyan mektebi) giden çocuklara Mekke'nin Fethi gösterisi yaptırıldı. Çocuklar tavaf ettirildi, el kadar kızların başı bağlandı. Belediye Başkanı dahil bütün ilçe protokolü orada…"



    MESCİTLERİ HEDEF ALDI: "KONFERANS YAPIYORLAR"
    CHP'li Özgür Özel'in Kur'an kurslarını hedef alıp 'orta çağ zihniyetine' benzetmesinin yankıları sürerken Saymaz, bununla da yetinmeyip Kaymakam Arif Oltulu'nun Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etmesi üzerinden mescitleri hedef aldı.

    Saymaz "Önceki gün yine Güneysu… Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne Kaymakam Arif Oltulu geliyor. Okulun konferans salonu varken, mescidinde konferans yapılıyor. Konu, dini meseleler mi? Hayır, kaymakamlık mesleğinin zorlukları" dedi.



        Gazeteci İsmail Saymaz'ın Kur'an kurslarını ve mescitleri hedef alan ve "Çocuklar tavaf ettirildi, el kadar kızların başı bağlandı" ifadelerinin yer aldığı skandal paylaşımlar büyük bir tepkiyle karşılandı.



        "28 ŞUBAT'IN TETİKÇİ GAZETECİSİ..."
        Star.com.tr yazarı Yakup Köse, "28 Şubat'ın tetikçi gazetecilerinden hesap sormazsak yeni 28 Şubat isteyen bu ve bunun gibi tetikçiler utanmadan sıkılmadan bu haberleri rahatça yaparlar. Allah bize gerçek manada bütün tetikçilerden hesap sormayı nasip etsin" paylaşımıyla Saymaz'a çok sert tepki gösterdi.

        ÇIK DÜRÜSTÇE SÖYLE...
        Bir sosyal medya kullanıcısı, "Çık ve dürüstçe bu dine ve bu din ile ilgili olan her şeye düşmanım de. Hiç değilse düşmanımız dürüst diyelim" ifadelerini kullandı.



        28 ŞUBAT KAFASINDAN ÇIKAMADILAR
        CHP'li Özgür Özel ve CHP yandaşı çukur medyanın başaktörlerinden biri olan gazeteci İsmail Saymaz'ın Kur'an kurslarını hedef alan sözleri, 28 Şubat kafasından hala çıkamadıklarını, sürekli dile getirdikleri 'özgürlük, eşitlik' gibi söylemlerin temelinin boş olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.



            ACAR İSMAİL O DÖNEM 'TÜRBANLI SAYISINDA ARTIŞ VAR' DİYE HABER YAPMIŞ!
            Özgür ve bağımsız gazetecilikten dem vurup, insanların yaşam ve inanış biçimine müdahale etmeye yeltenen 28 Şubat'ın acar muhabiri İsmail Saymaz'ın geçmişteki haberleri de bu durumu kanıtlar nitelikte.



            Saymaz'ın Radikal Gazetesi'nde yer alan "BU GİDİŞATA DİKKAT! TÜRKİYE DENİZLİ OLMASIN" başlığıyla servis ettiği haberinde, "Müzedeki iki memurdan biri türbanlı. Lise pansiyonlarında türbanlılar var. Denizli'de türbanlı sayısında artış gözleniyor. Bu gidişata dikkat. Türkiye Denizli olmasın" ifadelerini kullanması dikkatlerden kaçmadı.



            Saymaz, sözde 'ılımlı islam modeli' iddialarıyla işlediği haberinde türbanlı çalışanların fotoğraflarını çekip aklınca linç ettirmeye kalktı.



                "KENTTE TÜRBANLI SAYISI ARTIYOR"
                Söz konusu haberin fotoğraf altı metinlerinde ise "Kentte türbanlı sayısı artıyor. Etnografya Müzesi'nin girişindeki kadın memuru da türbanlı.. Müzenin içindeki başörtülü çalışanın da fotoğrafı çekilmiş" ifadeleri yer aldı.

                Bir süre sonra Saymaz'ın baskısıyla Radikal'in internet sitesinden kaldırılan skandal haber, başörtülülerin nasıl ayrımcılığa ve zulme uğradığının bir göstergesi olarak hafızalardaki yerini koruyor.
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