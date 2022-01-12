28 Şubat'ın acar muhabiri, geçmişte başörtülüleri fişleyen İsmail Saymaz şimdi de Kur'an kurslarını hedef aldı





"28 ŞUBAT'IN TETİKÇİ GAZETECİSİ..."

Star.com.tr yazarı Yakup Köse, "28 Şubat'ın tetikçi gazetecilerinden hesap sormazsak yeni 28 Şubat isteyen bu ve bunun gibi tetikçiler utanmadan sıkılmadan bu haberleri rahatça yaparlar. Allah bize gerçek manada bütün tetikçilerden hesap sormayı nasip etsin" paylaşımıyla Saymaz'a çok sert tepki gösterdi.



ÇIK DÜRÜSTÇE SÖYLE...

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Çık ve dürüstçe bu dine ve bu din ile ilgili olan her şeye düşmanım de. Hiç değilse düşmanımız dürüst diyelim" ifadelerini kullandı.