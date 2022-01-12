28 Şubat'ın acar muhabiri, geçmişte başörtülüleri fişleyen İsmail Saymaz şimdi de Kur'an kurslarını hedef aldı

28 Şubat döneminin acar muhabirlerinden olan, her fırsatta bu ülkenin muhafazakar kesimine açıktan cephe alan CHP zihniyetinin yanında saf tutan gazeteci İsmail Saymaz, Özgür Özel'in izinden gidip Kur'an-ı Kerim kurslarını hedef aldı.
Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden skandal bir paylaşıma imza atan İsmail Saymaz, Rize'deki '4-6 yaş Gül Bahçesi Kuran Okulu'nun gerçekleştirdiği Mekke'nin Fethi gösterisinden görüntüler üzerinden "Çocuklar tavaf ettirildi, el kadar kızların başı bağlandı" ifadelerini kullandı.
Tepki çeken paylaşımlarda şu ifadeler yer aldı.
"Dün Rize'de Güneysu İlim Öğrenenlere Destek Vakfı'na bağlı '4-6 yaş Gül Bahçesi Kuran Okulu'na (sıbyan mektebi) giden çocuklara Mekke'nin Fethi gösterisi yaptırıldı. Çocuklar tavaf ettirildi, el kadar kızların başı bağlandı. Belediye Başkanı dahil bütün ilçe protokolü orada…"
MESCİTLERİ HEDEF ALDI: "KONFERANS YAPIYORLAR"
CHP'li Özgür Özel'in Kur'an kurslarını hedef alıp 'orta çağ zihniyetine' benzetmesinin yankıları sürerken Saymaz, bununla da yetinmeyip Kaymakam Arif Oltulu'nun Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etmesi üzerinden mescitleri hedef aldı.
Saymaz "Önceki gün yine Güneysu… Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne Kaymakam Arif Oltulu geliyor. Okulun konferans salonu varken, mescidinde konferans yapılıyor. Konu, dini meseleler mi? Hayır, kaymakamlık mesleğinin zorlukları" dedi.