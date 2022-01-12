SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan CHP'nin dini değerlere düşmanlığının yer aldığı videoyu izletti: Bırakın dinimizi istismar etmeyi

Daha grup başkanvekilinin evlatlarımızın dinini öğrenmesi hakkındaki skandal ifadelerinin ardından, Bay Kemal'in başka yardımcısı bunları söyledi. FETÖ ile Allah'ı yan yana kullanarak ne kadar sefil bir zihniyete sahip olduklarını bir kez daha gösterdiler. Bırakın dinimizi istismar etmeyi, dürüst olun."