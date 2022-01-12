SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan CHP'nin dini değerlere düşmanlığının yer aldığı videoyu izletti: Bırakın dinimizi istismar etmeyi

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, konuşmasında son günlerde CHP'li Özgür Özel ve Engiz Özkoç'un dini değerlere hakaret ettiği sözleri gündemine alarak sert sözlerle yüklendi.
CHP'NİN DİNİ DEĞERLERE DÜŞMANLIĞI
Erdoğan, CHP'nin geçmişten bugüne başörtüsü, Ayasofya Camii gibi milletin sinir uçlarına dokunan konularda dini düşmanlıklarını gösteren bir videoyu da izletti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şunları da söyledi "Kamu görevlilerimizin karşısında aslan kesilen Bay Kemal ve yoldaşları bölücü örgütün karşısında kağıttan kaplana dönüştüler.
Seçim meydanlarından kendilerine 'Mustafa Kemal'in itleri' diye ayar verenlerin avukatlığına soyundular. CHP'yi Kandil'in kapı kuluna çevirdiler. Bu bayat taktiklerde artık deniz tükenmiştir.