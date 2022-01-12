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    • 12.01.2022 13:16
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    • 12.01.2022 13:52
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    SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan CHP'nin dini değerlere düşmanlığının yer aldığı videoyu izletti: Bırakın dinimizi istismar etmeyi

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda CHP'nin dini değerlere düşmanlıklarının yer aldığı videoyu izletti ve "FETÖ ile Allah'ı yan yana kullanarak ne kadar sefil bir zihniyete sahip olduklarını bir kez daha gösterdiler. Bırakın dinimizi istismar etmeyi, dürüst olun." ifadeleriyle tepki gösterdi.

    CHP’nin dini değerlere düşmanlığı

    Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, konuşmasında son günlerde CHP'li Özgür Özel ve Engiz Özkoç'un dini değerlere hakaret ettiği sözleri gündemine alarak sert sözlerle yüklendi.

    CHP'NİN DİNİ DEĞERLERE DÜŞMANLIĞI
    Erdoğan, CHP'nin geçmişten bugüne başörtüsü, Ayasofya Camii gibi milletin sinir uçlarına dokunan konularda dini düşmanlıklarını gösteren bir videoyu da izletti.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şunları da söyledi "Kamu görevlilerimizin karşısında aslan kesilen Bay Kemal ve yoldaşları bölücü örgütün karşısında kağıttan kaplana dönüştüler.

    Seçim meydanlarından kendilerine 'Mustafa Kemal'in itleri' diye ayar verenlerin avukatlığına soyundular. CHP'yi Kandil'in kapı kuluna çevirdiler. Bu bayat taktiklerde artık deniz tükenmiştir.

        Milletimiz bunlara prim vermedikçe Bay Kemal ve arkadaşları kontrolü kaybetmeye başladılar. Hemen her gün yeni bir utanç tablosuna imza atıyorlar.

        Daha grup başkanvekilinin evlatlarımızın dinini öğrenmesi hakkındaki skandal ifadelerinin ardından, Bay Kemal'in başka yardımcısı bunları söyledi. FETÖ ile Allah'ı yan yana kullanarak ne kadar sefil bir zihniyete sahip olduklarını bir kez daha gösterdiler. Bırakın dinimizi istismar etmeyi, dürüst olun."
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        CHP’nin dini değerlere düşmanlığı
        Haberler Güncel SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan CHP'nin dini değerlere düşmanlığının yer aldığı videoyu izletti: Bırakın dinimizi istismar etmeyi
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