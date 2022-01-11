AK Parti, CHP'li Özgür Özel'in skandal "Ortaçağ Zihniyeti" söylemini analiz etti: Kronik düşmanlar!

AK Parti'nin haftalık Gündem Analizi'nde, Özgür Özel'in daha önceleri de benzeri açıklamalar yaptığına dikkat çekilirken "Özel'in açıklaması, CHP ile özdeşleşen ve CHP'nin kültürel kodlarında var olan kronik düşmanlıkların belirsiz aralıklarla gerçekleşen dışa vurumlarından bir diğeri ve en günceli olarak göze çarpmaktadır" denildi. AK Parti'nin CHP ve Özel ile ilgili analizinden çarpıcı değerlendirmeler şöyle: