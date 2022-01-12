CHP yandaşı Eğitim-Sen'den İslam düşmanlığı: Namaz etkinliği için Kırıkkale Valiliği’ne dava açtılar!

EĞİTİM HAKKI İHLAL EDİLİYOR YALANI

Eğitim-Sen yaptığı açıklamada öğrencilerin eğitim hakkının ihlal edildiği yalanını sundu. Yapılan açıklamada, "Cuma günü eğitim-öğretimden yoksun kalacaklarından öğrencilerin eğitim-öğretim hakkını da ihlal etmektedir. Sendikamız bu işlemin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle de dava açmıştır." ifadelerine yer verildi.



SENDİKADAN İSLAM DÜŞMANLIĞI

Bir başka ifade de ise yapılanın mezhepçilik olduğu iddia edilerek öğrencilerin zorla namaza götürüldüğü gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldı.

LAİKLİK ÜZERİNDEN SKANDAL SÖZLER

Yapılan açıklamada laiklik üzerinden öğrencilerin din ve vicdan hürriyetinden ihlal edildiği iddia edilerek, "Kırıkkale Valiliği bu işlemi kamusal imkanlar ve kaynaklar kullanarak dini eğitim ve özelde de belirli bir mezhebe özgü bir dini eğitim amaçlanmaktadır. Bu faaliyete katılmak istemeyen öğrenci ve velilerin bu hakları güvenceye alınmadığından bu işlem laiklik ilkesiyle birlikte din ve vicdan özgürlüğünü, iç hukuk hükmündeki çocuk hakları sözleşmesini ihlal etmektedir." denildi.