CHP yandaşı Eğitim-Sen'den İslam düşmanlığı: Namaz etkinliği için Kırıkkale Valiliği’ne dava açtılar!

Özgür Özel'in Kur'an kurslarını Orta Çağ zihniyetine benzetmesinin ardından Eğitim-Sen'den skandal bir dava geldi. CHP medyasının sık sık diyaneti hedef alırken son skandal CHP Grupbaşkanvekili Özgür Özel'den gelmişti.
Özel skandal sözlerle Diyanet'e ve 4 - 6 yaş Kur'an kurslarına saldırmıştı.
"ORTAÇAĞ DÜŞÜNCESİ"
Özgür Özel Sıbyan mektebi ve Kur'an kurslarını kastederek, "Orta Çağ düşüncesini kurumsallaştırmanın ne faydası var" dedi.
Özel'in skandal açıklamalarının ardından bir skandala da CHP'ye yakınlığı ile bilinen Eğitim-Sen imza attı. Sendika Kırıkkale Valiliği'nin düzenlediği "Sabah Namazı buluşmaları"na karşı dava açtı.
EĞİTİM HAKKI İHLAL EDİLİYOR YALANI
Eğitim-Sen yaptığı açıklamada öğrencilerin eğitim hakkının ihlal edildiği yalanını sundu. Yapılan açıklamada, "Cuma günü eğitim-öğretimden yoksun kalacaklarından öğrencilerin eğitim-öğretim hakkını da ihlal etmektedir. Sendikamız bu işlemin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle de dava açmıştır." ifadelerine yer verildi.
SENDİKADAN İSLAM DÜŞMANLIĞI
Bir başka ifade de ise yapılanın mezhepçilik olduğu iddia edilerek öğrencilerin zorla namaza götürüldüğü gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldı.
LAİKLİK ÜZERİNDEN SKANDAL SÖZLER
Yapılan açıklamada laiklik üzerinden öğrencilerin din ve vicdan hürriyetinden ihlal edildiği iddia edilerek, "Kırıkkale Valiliği bu işlemi kamusal imkanlar ve kaynaklar kullanarak dini eğitim ve özelde de belirli bir mezhebe özgü bir dini eğitim amaçlanmaktadır. Bu faaliyete katılmak istemeyen öğrenci ve velilerin bu hakları güvenceye alınmadığından bu işlem laiklik ilkesiyle birlikte din ve vicdan özgürlüğünü, iç hukuk hükmündeki çocuk hakları sözleşmesini ihlal etmektedir." denildi.