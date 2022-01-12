13 Ocak Perşembe Afyonkarahisar’da bugün okullarda ders işlenmeyecek mi? Afyonkarahisar’da okullar tatil mi edildi?

Afyonkarahisar'da okullar tatil mi edildi? Kar yağışının görüldüğü illerde vatandaşlarlar akşam saatlerinde araştırmalar yoğunlaştı. Olumsuz hava koşulları ulaşımda zorluklara neden olduğu için valiliklerden de peşpeşe kar tatili açıklamaları yapılmaya başlandı. Afyonkarahisar'da yaşayan öğrenciler, veliler ve öğretmenler bugün okulların kapalı mı yoksa açık mı olduğunu merak etmeye başladı. 13 Ocak Perşembe Afyonkarahisar'da bugün okullarda ders işlenmeyecek mi, tatil mi olacak?
13 OCAK PERŞEMBE AFYONKARAHİSAR'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Afyonkarahisar Valiliği tarafından okulların tatil olduğuna ilişkin bir açıklama gelmedi, konuyla ilgili resmi açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.
BUGÜN VE YARIN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur şeklinde olması beklenen yağışların; Marmara'nın doğusu, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Muğla, Konya, Karaman, Çankırı, Amasya, Giresun, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.