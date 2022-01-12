Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.01.2022 06:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.01.2022 06:47
    ABONE OL

    13 Ocak Perşembe Afyonkarahisar’da bugün okullarda ders işlenmeyecek mi? Afyonkarahisar’da okullar tatil mi edildi?

    Afyonkarahisar'da okullar tatil mi edildi? 13 Ocak Perşembe Afyonkarahisar'da bugün okullarda ders işlenmeyecek mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Türkiye genelinde görülen yoğun kar yağışı okula ulaşımı da olumsuz yönde etkilediği için valiliklerden kar tatili açıklamaları geliyor. Peki Afyonkarahisar valiliğinden açıklama geldi mi yarın okullar tatil mi olacak?

    takvim.com.tr
    Afyonkarahisar’da okullar tatil mi edildi?

    Afyonkarahisar'da okullar tatil mi edildi? Kar yağışının görüldüğü illerde vatandaşlarlar akşam saatlerinde araştırmalar yoğunlaştı. Olumsuz hava koşulları ulaşımda zorluklara neden olduğu için valiliklerden de peşpeşe kar tatili açıklamaları yapılmaya başlandı. Afyonkarahisar'da yaşayan öğrenciler, veliler ve öğretmenler bugün okulların kapalı mı yoksa açık mı olduğunu merak etmeye başladı. 13 Ocak Perşembe Afyonkarahisar'da bugün okullarda ders işlenmeyecek mi, tatil mi olacak?

    13 OCAK PERŞEMBE AFYONKARAHİSAR'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

    Afyonkarahisar Valiliği tarafından okulların tatil olduğuna ilişkin bir açıklama gelmedi, konuyla ilgili resmi açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.

    BUGÜN VE YARIN HAVA NASIL OLACAK?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur şeklinde olması beklenen yağışların; Marmara'nın doğusu, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Muğla, Konya, Karaman, Çankırı, Amasya, Giresun, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        METEOROLOJİ'DEN UYARI GELDİ!

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Marmara'nın doğusu, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Muğla, Konya, Karaman, Çankırı, Amasya, Giresun, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Ayşenur’un şüpheli ölümü aydınlanıyor!
        Haberler Güncel 13 Ocak Perşembe Afyonkarahisar’da bugün okullarda ders işlenmeyecek mi? Afyonkarahisar’da okullar tatil mi edildi?
            SON DAKİKA