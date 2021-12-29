FETÖ'nün iletişim ağı ByLock'un lisans sahibi 'David Keynes'in yargılandığı davada İsmail Saymaz tanık olarak dinlendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi olan ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapsi istemiyle David Keynes'in yargılandığı davada gazeteci İsmail Saymaz tanık olarak dinlendi.
İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık David Keynes katıldı. Duruşmada tanık gazeteci İsmail Saymaz ve David Keynes'in avukatı hazır bulundu.
DEVLETE KATKI OLSUN DİYE YAPMIŞ!
David Keynes ile 2016 yılında ABD'de röportaj yapan gazeteci İsmail Saymaz, duruşmada tanık olarak dinlendi. Saymaz ifadesinde, "2016 yılında Hürriyet Gazetesi'nin Özel Haber servisinde muhabirdim. Darbeden sonraki bir iki ay içerisinde belirsizlik vardı. Gazetede otururken telefon çaldı, David Keynes aradı. 'Kimsiniz?' dedim, 'ByLock'un patent sahibiyim' dedi. Bunu nasıl doğrulayabileceğini sordum. Kendisi patent sahibi olduğuna dair bazı belgeler gönderdi. Ben de notlarımı tuttum ve müdürlerime durumu ilettim. Sonra gidip röportaj yapalım dediler. Ben de Amerika'ya gittim röportaj yapmak için. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne katkısı olacağını düşünerek bu haberi yaptık" dedi.
Keynes'in ByLock kullanıcılarının tamamına yakının FETÖ üyesi olduğunu söylediğini belirten İsmail Saymaz, "FETÖ'nün Whatsapp'ı olduğunu söylüyor. Tilki adlı biri istediği için yaptığını söylüyor. FETÖ'nün dershanesinde okuduğunu, evlerinde kaldığını söylemişti.