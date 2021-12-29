FETÖ'nün iletişim ağı ByLock'un lisans sahibi 'David Keynes'in yargılandığı davada İsmail Saymaz tanık olarak dinlendi

3 KASIM DA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine 17 Aralık 2020 tarihinde yakalama kararı çıkarılan David Keynes, itirafçı olmak için avukatı aracılığıyla başvuruda bulundu. 9 Haziran 2021 İstanbul'a gelen Keynes, gözaltına alındı. 14 Haziran'da İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Keynes, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Savcılıkça hazırlanan iddianamede David Keynes'in, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianamede, Keynes'in Türk vatandaşıyken adının Alpaslan Demir olduğu ve Türk vatandaşıyken aynı zamanda Amerikan vatandaşlığını da kazandığı ve bu sırada ismini David Keynes olarak değiştirdiği, böylece çifte vatandaş ve çift isimli olduğu tespit edildiği kaydedildi.

David Keynes hakkındaki ilk duruşma, 6 Ekim'de İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Savunmasını yapan Keynes'in, tutukluluk incelemesi ise 3 Kasım'da yapıldı. Mahkeme, sanık hakkındaki delillerin büyük oranda toplandığı, sanığın soruşturma ve kovuşturmaya maruz kalacağını bilerek kendiliğinden yurt dışından geldiği, kaçma şüphesinin bulunduğuna dair somut bir olgunun bulunmadığı, ayrıca hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması ihtimalinin bulunması ve tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tahliyesine karar verildi. Mahkeme, Keynes hakkında yurt dışına çıkış yasağı da koydu.

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