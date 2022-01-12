Kastamonu'da okullar tatil mi oldu? 13 Ocak Perşembe Kastamonu'da yarın okullar tatil mi, ders yok mu? Valilik açıklaması geldi mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kar tatili olan iller arasında Kastamonu'da yer alıyor mu? Öğretmen, öğrenciler ve velilerin merakla araştırdığı konular arasında yer alıyor ve valilik açıklamaları da yakından takip ediliyor. İşte son gelişmeler...
13 OCAK PERŞEMBE KASTAMONU'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Kastamonu Valiliği tarafından okulların tatil olduğuna ilişkin bir açıklama gelmedi, konuyla ilgili resmi açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.
Kastamonu'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksama meydana geliyor.
Kastamonu-İnebolu kara yolunun Oyrak mevkisinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Karayolları ekipleri, karla kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürürken, yolda kalan araçların kurtarılmasına da yardımcı oluyor.
Trafik ekipleri, yolu kullanacak sürücüleri araçlarında zincir bulundurmaları konusunda uyarıyor.
Türk Kızılay ekipleri ise yolda kalan araçların sürücülerine ikramda bulundu.