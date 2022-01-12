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    • 12.01.2022 22:38
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    Kastamonu’da okullar tatil mi oldu? 13 Ocak Perşembe Kastamonu’da yarın okullar tatil mi, ders yok mu? Valilik açıklaması…

    Kastamonu’da okullar tatil mi oldu? Ülke genelinde görülen kar yağışları günlük hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Okula gidecek olan öğretmenler ve öğrenciler ulaşım konusunda zorlanıyor ve valiliklerden de kar tatili açıklamaları gelince çocuklar seviniyor. Kar tatili yapmak isteyenler Kastamonu Valiliği’nden konuya dair açıklama gelip gelmediğini merak eder oldu. Peki 13 Ocak Perşembe Kastamonu’da yarın okullar tatil mi, ders yok mu?

    takvim.com.tr
    Kastamonu’da okullar tatil mi oldu?

    Kastamonu'da okullar tatil mi oldu? 13 Ocak Perşembe Kastamonu'da yarın okullar tatil mi, ders yok mu? Valilik açıklaması geldi mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kar tatili olan iller arasında Kastamonu'da yer alıyor mu? Öğretmen, öğrenciler ve velilerin merakla araştırdığı konular arasında yer alıyor ve valilik açıklamaları da yakından takip ediliyor. İşte son gelişmeler...

    13 OCAK PERŞEMBE KASTAMONU'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    Kastamonu Valiliği tarafından okulların tatil olduğuna ilişkin bir açıklama gelmedi, konuyla ilgili resmi açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.

    Kastamonu'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksama meydana geliyor.

    Kastamonu-İnebolu kara yolunun Oyrak mevkisinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

    Karayolları ekipleri, karla kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürürken, yolda kalan araçların kurtarılmasına da yardımcı oluyor.

    Trafik ekipleri, yolu kullanacak sürücüleri araçlarında zincir bulundurmaları konusunda uyarıyor.

    Türk Kızılay ekipleri ise yolda kalan araçların sürücülerine ikramda bulundu.

        BUGÜN VE YARIN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur şeklinde olması beklenen yağışların; Marmara'nın doğusu, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Muğla, Konya, Karaman, Çankırı, Amasya, Giresun, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        METEOROLOJİ'DEN UYARI GELDİ!

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Marmara'nın doğusu, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Muğla, Konya, Karaman, Çankırı, Amasya, Giresun, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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        Haberler Güncel Kastamonu’da okullar tatil mi oldu? 13 Ocak Perşembe Kastamonu’da yarın okullar tatil mi, ders yok mu? Valilik açıklaması…
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