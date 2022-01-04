TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'kanun teklifi' tepkisi: Bilmiyor olmasını hayretle karşılıyorum

Şentop, yaptığı yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni hatırlatarak, "Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait bazı limanları ihale ile almışlar. Kimisi 20 yıl, 30 yıl. Şimdi bir kanun getiriyorlar. TBMM'nin çıkaracağı bir kanunla bütün süreleri 49 yıla çıkarıyorlar. Bu ne demektir? Özellikle bu lafım TBMM'yi yöneten ve başkanı olan kişiye, TBMM'yi bir avuç insanın yolsuzluğuna malzeme edemezsin. O kanun teklifini geri çek, TBMM böyle bir ayıbı kaldıramaz." sözüne cevap verdi.