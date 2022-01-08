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    • 08.01.2022 18:59
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    • 08.01.2022 18:59
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    Dışişleri Bakanlığı'ndan Mısır'daki trafik kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

    Dışişleri Bakanlığı, Mısır'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Açıklamada, "Kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa, Mısır’a başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

    Mısır’a taziye mesajı!

    Dışişleri Bakanlığı, Mısır'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mısır'da bugün El-Tor kentinden Süveyş'e giden otobüsün minibüsle çarpışması sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğunun üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

    Açıklamada, "Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa, Mısır'a başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

    Mısır İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Süveyş ve Sina kentlerini birleştiren otoyolda meydana gelen kazada 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 18 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

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    Haberler Güncel Dışişleri Bakanlığı'ndan Mısır'daki trafik kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
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