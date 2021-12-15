Son dakika: İBB vurguncusu Özgür Karabat belediyeyi maaile parsellemiş! Kardeşi Gültekin Karabat'ı da işe aldırmış

2022 Bütçe Görüşmeleri Genel Kurulu'nda İBB yönetiminin CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ile İETT üzerinden yaptığı yaklaşık 2 milyar liralık vurguna yönelik soruşturma başlatıldığını açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile alakalı sayın milletvekili de sordu. Dün ve ondan önceki gün Nurettin Canikli Bey açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada özellikle şunu söyleyeyim; 11 bin 415 ihalenin yüzde 14'ünün açık ihale usulü ile geri kalan yüzde 86'lık 9 bin 791 ihalenin ise doğrudan temin ya da pazarlık usulü ile yapıldı.