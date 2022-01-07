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    • 07.01.2022 17:08
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    DEVA Partili Metin Gürcan devlet sırlarını hangi ülkelere sattı? İşte çarpıcı detaylar

    Son dakika haberi... Deva Partili Metin Gürcan nasıl casusluk yaptı? Devlet sırları hangi ülkelere satıldı? Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, A Haber canlı yayınında detayları anlattı. İşte3 İtalya ve İspanya'nın 'haber elemanı' olarak kullandığı Metin Gürcan'la ilgili çok çarpıcı bilgiler...

    DEVA Partili Gürcan hangi ülkelere bilgi sattı

    Siyasi ve askeri casusluk suçundan tutuklanan Deva Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan hakkında iddianame hazırlandı. Gürcan'ın 20 yıl hapsi istendi.

    Deva Partili Metin Gürcan nasıl casusluk yaptı? Devlet sırları hangi ülkelere satıldı? Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

    Türkiye'nin siyasi ve askeri sırlarını sızdırdığı gerekçesiyle tutuklanan Deva Partisi Kurucus Metin Gürcan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

    Siyasal ve askeri casusluk suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianameye MİT'in Gürcan hakkında hazırladığı rapor damga vurdu.

    İSPANYA VE İTALYA KULLANDI
    Soruşturma, MİT tarafından 27 Kasım 2020 tarihinde yapılan ihbar üzerine başlatıldı. Tespitlere göre; Gürcan, İspanya ve İtalya istihbarat servislerince 2016'dan itibaren "haber elemanı" olarak kullanıldı.

        Gürcan, iki ülkenin büyükelçilerinde temsilcilik yapan istihbaratçı irtibatını sürdürdü. Düzenli aralıklarla Ankara'da gerek otelde gerekse AVM otoparkında yüz yüze görüştü.

        Karşılığında ise her seferinde 300-400 dolar gibi bir ödemeyi elden zarf içerisinde aldı. Zarfları alırken ise makbuz imzaladı.

        MİT: MİLLİ GÜVENLİK AÇISINDAN SAKINCALI
        Gürcan; gizlilik kurallarına riayet ederek, para karşılığında uzun süredir, devlet sırrı mahiyetinde bilgileri yabancı devletlere temin etti.

            İspanyol istihbaratçı ile oteldeki buluşmasında takibe takılmamak için bazı tedbirler aldığı belirlendi.

            Gürcan'ın İspanya ve İtalya büyükelçiliklerinde görevli iki diplomatla yaptığı görüşmelerin ortam dinlemesi kayıtları dosyaya girdi.

            Genel Başkanlığını Ali Babacan'ın yaptığı DEVA Partisi'nin kurucularından Metin Gürcan'ın yürüttüğü casusluk faaliyetlerine ilişkin yeni detaylar çıkmaya devam ediyor.

            SURİYE'DEKİ ASKERİ BİLGİLERİ YABANCILARA SATTI
            Gürcan'ın teknik takip sonucu Şubat 2021'de görüştüğü yabancı devlet görevlisine Suriye'nin İdlib kentindeki yapılanmayı Türk askerlerinin Suriye'deki sayısı veya görevi hakkında detaylı bilgi verdiği iddianamedeki bilgiler arasında yer aldı.



            'TÜRK ASKERİNİN YURDA DÖNMESİNİ RUSYA'YA BAĞLADI'
            Suriye'den Türkiye'ye dönen askeri birliklerin Rusya'nın güneyden zorlaması olduğunu iddia eden Gürcan, yaptığı görüşmelerde, "Türkiye'nin Suriye'ye ilave askeri birlikler göndermeyecek, orada yaklaşık sekiz bin Türk askeri var. Askeri rotasyon amacıyla konumlar değiştirildi. İşin aslına bakıldığında Suriye'de Türk kuvvetlerinin sayısı azaltıldı. Bir çok görev yeri kapatıldı ve askerler Türkiye'ye döndü, bunun nedeni Rusların güneyden zorlaması. İdlib'deki bir çok kişi 2021 yılının sonuna kadar Rusya'nın Esad Kuvvetleriyle koordineli bir operasyon yapacağından endişe duyuyor. 2021 yılı içerisinde İdlib'de her şeyin son bulacak, İdlib'e yatırım yapılmıyor herkes bu operasyonu bekliyor" dediği iddianamede yer aldı.



                'S-400'LER ANKARA'DA BİR DEPODA TUTULUYOR'
                Gürcan'ın faaliyetleri hakkında savcılık kayıtlarında yapılan inceleme neticesinde iddianamede yer alan ifadelerde, "S-400'ler Ankara'da bir depoda tutuluyor. Ankara dışına çıkarmak imkansız görülüyor. Sadece sistemler test edildi, bu rutin bir test ve anlaşmanın bir parçası. Test atışları yapılmazsa ödeme yapılmayacak, her iki batarya şu anda Ankara'da bulunuyor. Bataryalardan bir tanesi bile operasyonel amaçla Ankara dışına çıkartılması ABD için ilk kırmızı çizgi ve ikinci kırmızı çizgi de sistem radarlarının çalıştırılması" bilgileri dikkat çekti.

                GÜRCAN HAKKINDAKİ CASUSLUK SORUŞTURMASI TAMAMLANDI
                Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan hakkındaki soruşturma tamamlandı.

                Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede Gürcan'ın "devletin gizli kalması gereken bilgilerini para karşılığında yabancı diplomatlara verdiği" öne sürüldü.

                Gürcan'ın bu kapsamda yabancı devlet görevlileriyle yaptığı görüşmelerin fiziki ve teknik takiple tespit edildiği belirtilen iddianamede, bu anlara ilişkin görüntülere yer verildi.

                    İddianamede, Gürcan'ın, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

                    Metin Gürcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 29 Kasım 2021'de tutuklanmıştı.

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                    Haberler Güncel DEVA Partili Metin Gürcan devlet sırlarını hangi ülkelere sattı? İşte çarpıcı detaylar
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