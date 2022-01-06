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Haberler Güncel Gizli bilgileri düşmanlara satan DEVA Parti'li casus Metin Gürcan hakkında 20 yıl hapis istemiyle iddianame!

Gizli bilgileri düşmanlara satan DEVA Parti'li casus Metin Gürcan hakkında 20 yıl hapis istemiyle iddianame!

Son dakika... 'Siyasal ve askeri casusluk' suçundan tutuklanan DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame düzenlendi. İddianamede, Gürcan'ın yabancı devlet görevlileriyle paylaştığı tespit edilen bilgilerin, devletin güvenliği ile iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgiler olduğu belirtilerek, 20 yıla kadar hapis talep edildi. Metin Gürcan'ın casusluk faaliyetlerine ilişkin olduğu öne sürülen güvenlik kamera kayıtlarından elde edilen fotoğraflar da iddianamede yer aldı. Fotoğraflarda Ankara'da kafede buluştuğu yabancı diplomatla aynı masada görülen Gürcan, başka karede diplomattan içinde para olduğu belirtilen zarfı alırken görüldü. Gürcan'ın, aynı diplomatla başka bir zaman kapalı bir otoparkta görüştüğü ana ilişkin fotoğraf da yer aldı.

06.01.2022 10:41 - Son Güncelleme: 06.01.2022 10:43
Gizli bilgileri düşmanlara satan DEVA Parti’li casus Metin Gürcan hakkında 20 yıl hapis istemiyle iddianame!

Ankara'da, 'siyasal ve askeri casusluk' suçundan tutuklanan deva partisi kurucu üyesi metin gürcan hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame düzenlendi. iddianamede, gürcan'ın yabancı devlet görevlileriyle paylaştığı tespit edilen bilgilerin, devletin güvenliği ile iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgiler olduğu belirtilerek, 20 yıla kadar hapis talep edildi.

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Gizli bilgileri düşmanlara satan DEVA Parti’li casus Metin Gürcan hakkında 20 yıl hapis istemiyle iddianame!

DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya casusluk amacıyla temin etme' suçundan yürüttüğü soruşturma kapsamında, 26 Kasım'da İstanbul'daki evinde gözaltına alındı.

Gizli bilgileri düşmanlara satan DEVA Parti’li casus Metin Gürcan hakkında 20 yıl hapis istemiyle iddianame!

Gürcan, soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya getirilerek, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgulandı.

Gizli bilgileri düşmanlara satan DEVA Parti’li casus Metin Gürcan hakkında 20 yıl hapis istemiyle iddianame!

Gürcan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Ankara Adliyesi'nde çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Gizli bilgileri düşmanlara satan DEVA Parti’li casus Metin Gürcan hakkında 20 yıl hapis istemiyle iddianame!

SORUŞTURMA TAMAMLANDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame düzenlendi. İddianamede, Gürcan'ın yabancı devlet görevlileriyle paylaştığı tespit edilen bilgilerin, devletin güvenliği ile iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgilerden olduğu vurgulandı.

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