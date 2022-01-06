Gizli bilgileri düşmanlara satan DEVA Parti’li casus Metin Gürcan hakkında 20 yıl hapis istemiyle iddianame!

Ankara'da, 'siyasal ve askeri casusluk' suçundan tutuklanan deva partisi kurucu üyesi metin gürcan hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame düzenlendi. iddianamede, gürcan'ın yabancı devlet görevlileriyle paylaştığı tespit edilen bilgilerin, devletin güvenliği ile iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgiler olduğu belirtilerek, 20 yıla kadar hapis talep edildi.

