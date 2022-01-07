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    • 08.01.2022 00:54
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    Nevşin Mengü 'Köpek Maylo'yu kıskandı: "Müzmin muhaliflik dünyanın en amansız hastalığı!"

    Cumhuriyet Halk Partisine yakınlığıyla bilinen ve sosyal medyayı aktif kullanarak halka karamsarlık pompalayan Nevşin Mengü'nün son hedefi Başkan Erdoğan'ın Beykoz Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezini ziyaretinde yakından ilgilendiği Jack Russell Terrier cinsi köpek Maylo oldu. Mengü, Başkan Erdoğan'ın köpekle ilgilendiği videoyu alıntılayıp, "Bir tane mutlu köpek bulup Cumhurbaşkanı'nın huzuruna çıkarmışlar anlaşılan" ifadeleriyle bir tweet paylaştı. Nevşin Mengü'nün köpek üzerinden muhalefet yapmaya çalışması sosyal medyada tepkilere sebep oldu. Bakan Varank, "20 yılda sokak köpeklerini bile mutlu etmeyi bir şekilde başardık ama müzmin muhaliflerin yüzünü güldüremedik." ifadeleriyle tepki gösterdi.

    takvim.com.tr
    Nevşim Mengü ’köpeği’ kıskandı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sokak hayvanlarının tedavi, aşı ve bakım hizmetlerinin modern, hızlı ve güvenli koşullarda sağlanması amacıyla kurulan Beykoz Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

    Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve yetkililerden merkezdeki çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Erdoğan, buradaki Jack Russell Terrier cinsi köpek Maylo ile yakından ilgilendi.

    NEVŞİN MENGÜ KÖPEK MAYLO'YU KISKANDI
    Cumhuriyet Halk Partisine yakınlığıyla bilinen ve sosyal medyayı aktif kullanarak halka karamsarlık pompalayan Gazeteci Nevşin Mengü bu kez de köpek Maylo üzerinden algı yapmaya kalktı.

    "BİR TANE MUTLU KÖPEK BULUP HUZURA ÇIKARMIŞLAR"
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'köpek Maylo' ile yakından ilgilenip top oynadığı videoyu alıntılayan Nevşin Mengü, "Tek bir tane mutlu köpek bulup Cumhurbaşkanı'nın huzuruna çıkarmışlar anlaşılan" ifadeleriyle bir paylaşım yaptı.

    "20 YILDA SOKAK KÖPEKLERİNİ BİLE MUTLU ETTİK AMA MÜZMİN MUHALİFLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜREMEDİK"
    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Nevşin Mengü'ye yanıt verdi.

        Varank, Mengü'nün köpek üzerinden bile muhalefet yapmaya çalıştığına dikkat çekerek, "Müzmin muhaliflik dünyanın en amansız hastalığı! 20 yılda sokak köpeklerini bile mutlu etmeyi bir şekilde başardık ama müzmin muhaliflerin yüzünü güldüremedik." ifadelerini kullandı.

        NEVŞİN MENGÜ ALAY KONUSU OLDU
        Mengü'nün tweeti alay konusu oldu. Sosyal medyada birçok kullanıcı Mengü'nün paylaşımını alıntılayıp tepki gösterdi.

        İşte o paylaşımlardan bazıları:
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        İddiası yalan çıktı
        Haberler Güncel Nevşin Mengü 'Köpek Maylo'yu kıskandı: "Müzmin muhaliflik dünyanın en amansız hastalığı!"
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