Nevşin Mengü 'Köpek Maylo'yu kıskandı: "Müzmin muhaliflik dünyanın en amansız hastalığı!"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sokak hayvanlarının tedavi, aşı ve bakım hizmetlerinin modern, hızlı ve güvenli koşullarda sağlanması amacıyla kurulan Beykoz Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve yetkililerden merkezdeki çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Erdoğan, buradaki Jack Russell Terrier cinsi köpek Maylo ile yakından ilgilendi.

NEVŞİN MENGÜ KÖPEK MAYLO'YU KISKANDI

Cumhuriyet Halk Partisine yakınlığıyla bilinen ve sosyal medyayı aktif kullanarak halka karamsarlık pompalayan Gazeteci Nevşin Mengü bu kez de köpek Maylo üzerinden algı yapmaya kalktı.