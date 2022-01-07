Nevşin Mengü 'Köpek Maylo'yu kıskandı: "Müzmin muhaliflik dünyanın en amansız hastalığı!"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sokak hayvanlarının tedavi, aşı ve bakım hizmetlerinin modern, hızlı ve güvenli koşullarda sağlanması amacıyla kurulan Beykoz Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.
Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve yetkililerden merkezdeki çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Erdoğan, buradaki Jack Russell Terrier cinsi köpek Maylo ile yakından ilgilendi.
NEVŞİN MENGÜ KÖPEK MAYLO'YU KISKANDI
Cumhuriyet Halk Partisine yakınlığıyla bilinen ve sosyal medyayı aktif kullanarak halka karamsarlık pompalayan Gazeteci Nevşin Mengü bu kez de köpek Maylo üzerinden algı yapmaya kalktı.
"BİR TANE MUTLU KÖPEK BULUP HUZURA ÇIKARMIŞLAR"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'köpek Maylo' ile yakından ilgilenip top oynadığı videoyu alıntılayan Nevşin Mengü, "Tek bir tane mutlu köpek bulup Cumhurbaşkanı'nın huzuruna çıkarmışlar anlaşılan" ifadeleriyle bir paylaşım yaptı.
"20 YILDA SOKAK KÖPEKLERİNİ BİLE MUTLU ETTİK AMA MÜZMİN MUHALİFLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜREMEDİK"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Nevşin Mengü'ye yanıt verdi.