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    • 08.01.2022 15:19
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    Başkan Erdoğan'dan Konya-Karaman YHT açılışında önemli açıklamalar

    Son dakika haberi! Millete hizmet yolunda dev projeler bir bir hayata geçiyor. Konya ile Karaman arasında yolculuğu 40 dakikaya düşürecek hızlı tren hattı açıldı. Başkan Erdoğan törende önemli açıklamalarda bulundu. 10 bin 959 km olan demiryolu hattı uzunluğunu 13 bin 222 km'ye çıkarttıklarını belirten Başkan Erdoğan, "Londra'dan kalkan bir tren Avrupa ve Balkanları geçerek Edirne'den ülkemize girmekte Marmaray'dan geçerek Anadolu'ya ulaşmaktadır. Boğaz'ın altından Marmaray'ı kim yaptı: Biz laf değil iş üretiriz, iş." dedi. Muhalefeti eleştiren Erdoğan, "Bay Kemal ve yandaşları ancak bazı çeşmelerin musluklarını yeniler." ifadelerini kullandı. Erdoğan, Konya'da yaptığı konuşmanın ardından YHT ile Karaman'a hareket etti.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

    Millete hizmet yolunda dev projeler bir bir hayata geçiyor. Konya ile Karaman arasında yolculuğu 40 dakikaya düşürecek hızlı tren hattı açılıyor. Başkan Erdoğan törende önemli açıklamalarda bulundu.


    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

    Bir Konya ziyareti değil, Konya ziyaretini sonra yapacağız. Konya-Karaman YHT açılışını yapıyoruz. 11 yıl önce 2011'de ne yaptık, tanıştırdık. Biz buyuz. Ankara'dan trene binmiş Konyamıza kadar hızlı güvenli ulaşım aracının keyfini çıkarmıştık.

    Konyalı için artık Ankara-İstanbul-Eskişehir'e trenle gitmek daha kolay. Bu imkanı bir adım öteye taşıyor ve Karaman'a uzatıyoruz. Konya-Karaman YHT açılışı ile yeni dönemi başlatıyoruz.

    Cumhuriyetin 10. yılında demirağlarla ördük denerek marşlar yazılmıştı. ancak sonrasında bilinçli şekilde kesintiye uğratıldı. Mevcutları sıfırdan yapmışçasına yenileyen, YHT demiryolu yapımını başlatan kim oldu. Biz olduk biz.

    Ülkemizin 10 bin 959 km olan demiryolu hattı uzunluğunu 13 bin 222 km'ye çıkarttık. Örneği olmayan 1213 YHT, 219 km hızlı tren hattını da inşa ettik.

    Londra'dan kalkan bir tren Avrupa ve Balkanları geçerek Edirne'den ülkemize girmekte Marmaray'dan geçerek Anadolu'ya ulaşmaktadır. Boğaz'ın altından Marmaray'ı kim yaptı: Biz laf değil iş üretiriz, iş.

    Boğaz'ın altından Avrasya Tüneli'ni kim yaptı: Laf değil iş üretiriz, iş. Fakat bu Bay Kemal yandaşları bunların yapacağı işler değil. Bunlar ancak bazı çeşmelerin musluklarını yenilerler. Ona da tören yaparlar. Dün de daha önceden temel atmama töreni yapıyorlardı. Şimdi ne olduysa temel atma töreni yaptılar.

    Bu tren Kars-Tiflis-Bakü'den Asya'ya ulaşıp Pekin'e kadar gidebilmektedir.

    Deniz ve hava yük sıkıntıları demiryollarını ciddi alternatif olarak öne çıkarmıştır. En kritik safhaları geride bıraktık. Türkiye'ye diğer pek çok alan gibi demiryolu taşımacılığında merkez ülke haline getirmekte kararlıyız.

    Buradan Karaman'a kaç dakikada gideceğiz: 50 dakika. Tüm konforu ile Karamanlı kardeşim Konya'ya Konyalı kardeşim Karaman'a ulaşacak.

    Sizlerden Türkiye'yi yatırım istihdam üretim ihracat büyütme hedefimize katkı bekliyorum. Altından kalkamayacağımız yük yoktur. Gençler sizden çok şey bekliyorum. Siz TEKNOFEST gençlerisiniz. Sizden dua da bekliyorum. Karaman'a hareket için müsaadenizi istiyorum. Karaman'da açılış yapacağız, müjdeler vereceğiz.


    BAY KEMAL VE YANDAŞLARI ANCAK MUSLUK YENİLER
    Bay Kemal ve yandaşlarının yapacağı işler değil. Bunlar ancak bazı çeşmelerin musluklarını yenilerler. Dün biliyorsunuz temel atma töreni yaptılar.


        Konya ile Karaman arasındaki seyahat süresini 40 dakikaya, Ankara-Karaman arasındaki yolculuk süresini de 2 saat 40 dakikaya indirecek.


        102 kilometre uzunluğundaki hat kapsamında 74 köprü ile menfez, 39 geçit ve 17 yaya geçidi inşa edildi.

        Yük ve yolcu taşımacılığına ivme kazandıracak proje pek çok avantajı beraberinde getirecek.

            HATTIN AÇILIŞIYLA YILLIK 63 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLANACAK
            Kazalar azalacak, zaman, enerji, emisyon ve bakım gibi hususlardan yıllık 63 milyon lira tasarruf sağlanacak. Ayrıca karbon salımı da 25 bin 340 ton azalacak.

            Hattın devamı niteliğinde olan Karaman-Ulukışla güzergahında ise yüzde 89 fiziki ilerleme sağlandı. Projede sinyalizasyona yönelik çalışmalar da sürüyor.

            Mersin ve Adana yönüne devam edecek hat tamamlandığında Marmara, İç Anadolu ile Akdeniz bölgeleri arasında hızlı tren bağlantısı kurulmuş olacak.

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