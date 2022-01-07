CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 75 gündür grevde olan Bakırköy Belediyesi işçileriyle adeta dalga geçti!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katıldı. Beylikdüzü'ndeki tören alanına toplu iş sözleşmesi döneminde hak gaspı yaşadıklarını söyleyerek grev başlatan Bakırköy Belediyesi'nde çalışan mağdur işçiler de geldi. İşçiler, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme talebinde bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu, programda konuştuktan sonra işçilerin görüşme talebi kabul edildi. Kemal Kılıçdaroğlu ile işçiler adına Belediye İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Doğan görüştü.
KILIÇDAROĞLU 75 GÜN SONRA UYANDI! "NOT ALDIM"
Belediye İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Doğan görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "75 gündür grevdeyiz. 25 Ekim'de greve çıktık. Bugün sayın Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir programda kendisine yaşananları aktardık. Kendisi sorunu çözeceğini söyledi. Sayın başkan not alarak olayı çözeceğini söyledi. Bakırköy Belediye başkanını yanına çağırıp sorunu çözeceğini belirtti" dedi.