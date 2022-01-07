CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 75 gündür grevde olan Bakırköy Belediyesi işçileriyle adeta dalga geçti!

KILIÇDAROĞLU 75 GÜN SONRA UYANDI! "NOT ALDIM"

Belediye İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Doğan görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "75 gündür grevdeyiz. 25 Ekim'de greve çıktık. Bugün sayın Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir programda kendisine yaşananları aktardık. Kendisi sorunu çözeceğini söyledi. Sayın başkan not alarak olayı çözeceğini söyledi. Bakırköy Belediye başkanını yanına çağırıp sorunu çözeceğini belirtti" dedi.