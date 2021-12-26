Bakırköy Belediyesi'nde 63 gündür grevde olan işçiler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart astılar

MÜCADELE MESAJI

Sabahın erken saatlerinde Boğaz Köprüsü'ne giden işçiler, astıkları 20 metre pankarta aslında çok şey sığdırmak istediklerini ancak, 'işçi emek düşmanı' demenin bile yeterli olduğunu belirterek, haklarını alana kadar mücadelelerine ve eylemliliklerine devam edeceklerini söyledi.