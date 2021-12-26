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    • 26.12.2021 13:30
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    Bakırköy Belediyesi'nde 63 gündür grevde olan işçiler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart astılar

    Bakırköy Belediyesi’nin ‘Sıfır Zam’ dayatması nedeniyle 63 gündür grevde olan Belediye İş Sendikası’na üye işçiler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne 20 metre uzunluğunda, üzerinde “Bakırköy’ün Başkanı Bülent Kerimoğlu işçi emek düşmanı” yazılı pankart astı. Pankart asan işçiler, göz altına alındı.

    CHP’nin mağdur ettiği işçilerden köprüde protesto

    Bakırköy Belediyesi'nin 'Sıfır Zam' dayatması nedeniyle 63 gündür grevde olan Belediye İş Sendikası'na üye işçiler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne 20 metre uzunluğunda, üzerinde "Bakırköy'ün Başkanı Bülent Kerimoğlu işçi emek düşmanı" yazılı pankart astı.

    10 İŞÇİ GÖZALTINA ALINDI
    Pankart astıkları gerekçesi ile gözaltına alınan 10 işçi ifade için Arnavutköy Karakolu'na götürüldüğü öğrenildi.

    MÜCADELE MESAJI
    Sabahın erken saatlerinde Boğaz Köprüsü'ne giden işçiler, astıkları 20 metre pankarta aslında çok şey sığdırmak istediklerini ancak, 'işçi emek düşmanı' demenin bile yeterli olduğunu belirterek, haklarını alana kadar mücadelelerine ve eylemliliklerine devam edeceklerini söyledi.
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