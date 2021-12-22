Grevdeki işçiler CHP Bakırköy İlçe Başkanlığını bastı: Çözüm bulana kadar buradayız

Belediye İş Sendikası'na üye yaklaşık 300 personel, 60 gündür Bakırköy Belediye Binası önünde 'Sıfır Zam' dayatması nedeniyle yaptıkları greve devam ediyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP tarafından yönetilen belediyelerde personele en düşük 4 bin 500 lira verileceğini iddia etmesine rağmen Bakırköy'de grevde olan işçiler, çözümün bir parçası olmayan CHP Genel Merkezi'ne tepki gösterdi.
İŞÇİLER CHP'YE VERYANSIN ETTİ
Sabah'ın haberine göre, işçiler haklı taleplerini görmezden gelen anlayışa 'dur' demesi gereken kişilerin başta il ve ilçe başkanı olmak üzere siyasi sorumluluğu olan herkes olduğunu belirterek, CHP Bakırköy İlçe Başkanlığı'nı işgal etti.
KEMAL NEREDESİN?
Yaklaşık 50 kişilik grupla CHP Bakırköy İlçe Başkanlık binasına giden Belediye İş Sendikası Genel Sekreteri Bayram Özkan ve Sendika Şube Başkanı Savaş Doğan, İlçe Başkanı Celal Sevinç ve yönetimi ile görüştü.
GELMEDEN GİTMEYİZ
Belediyenin sıfır zam dayatmasına karşı direnen işçiler, bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme taleplerini iletmek için CHP ilçe binasına geldi. İşçiler, Kılıçdaroğlu ile görüşene kadar binayı terk etmeyeceklerini belirtti.
CHP Bakırköy İlçe Başkanı Celal Sevinç'e, yaptıkları tüm olumlu girişimlere rağmen herhangi bir sonuca ulaşılmadığını, CHP yönetiminin de çözüme dair bir adım atmadığını söyleyen Özkan, Sevinç'e de gereken ilgiyi göstermediği için sitem etti.
Bakırköy'de yaşananlar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na iletene kadarda ilçe başkanlık binasını terk etmeyeceklerini söyleyen Özkan, "Bu gece ya sonuç alınacak, ya da arkadaşlarımız bu akşam burada misafir olacak" dedi.
'Bizim tepkimiz haklı taleplerimizi görmezden gelen CHP Genel Merkezi'nin ta kendisine' diyerek konuşmasını sürdüren Özkan, 60 gündür hamile ve engelli işçilerde olmak üzere, yaklaşık 300 çalışanın hem soğuk hava şartlarıyla hastalıkla mücadele ettiğini hem de kendilerini görmezden gelen bir anlayışla da mücadele ettiğini belirtti. Yaklaşık 50 kişilik grup, CHP Bakırköy İlçe Başkanlık binasındaki bekleyişlerini sürdürüyor.