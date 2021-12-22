Grevdeki işçiler CHP Bakırköy İlçe Başkanlığını bastı: Çözüm bulana kadar buradayız

GELMEDEN GİTMEYİZ

Belediyenin sıfır zam dayatmasına karşı direnen işçiler, bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme taleplerini iletmek için CHP ilçe binasına geldi. İşçiler, Kılıçdaroğlu ile görüşene kadar binayı terk etmeyeceklerini belirtti.

CHP Bakırköy İlçe Başkanı Celal Sevinç'e, yaptıkları tüm olumlu girişimlere rağmen herhangi bir sonuca ulaşılmadığını, CHP yönetiminin de çözüme dair bir adım atmadığını söyleyen Özkan, Sevinç'e de gereken ilgiyi göstermediği için sitem etti.

Bakırköy'de yaşananlar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na iletene kadarda ilçe başkanlık binasını terk etmeyeceklerini söyleyen Özkan, "Bu gece ya sonuç alınacak, ya da arkadaşlarımız bu akşam burada misafir olacak" dedi.

'Bizim tepkimiz haklı taleplerimizi görmezden gelen CHP Genel Merkezi'nin ta kendisine' diyerek konuşmasını sürdüren Özkan, 60 gündür hamile ve engelli işçilerde olmak üzere, yaklaşık 300 çalışanın hem soğuk hava şartlarıyla hastalıkla mücadele ettiğini hem de kendilerini görmezden gelen bir anlayışla da mücadele ettiğini belirtti. Yaklaşık 50 kişilik grup, CHP Bakırköy İlçe Başkanlık binasındaki bekleyişlerini sürdürüyor.