Son dakika: İyi Partili küfürbaz Ahmet Erhan Göçmez yakalandı

İYİ Parti Kocaeli Dilovası ilçesinde Demirciler Mahalle Başkanı Ahmet Erhan Göçmez, sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Akaryakıt istasyonundan sigara aldığını ifade eden Göçmez, sigara zammından dolayı kendi akrabaları ve yakınları dahil bütün AK Partililere küfretmişti.

Bununla da yetinmeyen Göçmez'in pişkin şekilde "Görüntüleri istediğiniz yerde paylaşabilirsiniz" demesi pes dedirtti.

SEÇMENLERE AĞIR KÜFÜRLER ETTİ

Otomobilde seyir halinde olduğu sırada cep telefonu kamerasına konuşup sosyal medyada paylaşımda bulunan Göçmez, "Yani bu AK Parti'ye oy verenin, AK Parti diye bir partiyi savunanın ben ta a... a... soyunu sopunu sülalesini s.... Burada yakınım uzağım hiç fark etmez. İsteyen istediği yerde paylaşabilir. Ben Kocaeli, Dilovası, Demirciler Köyü'nde yaşıyorum. Böyle bir k..lik, böyle bir vatan düşmanlığı, böyle bir o... ç..luğu yok. Kimse bana AK Parti demesin..." dedi.

ENSELENDİ

Ancak 1 saat geçmeden aldığı tepkilerden olacak ki sosyal medya hesabını gizledi. AK Parti Dilovası İlçe Başkanlığı ve çok sayıda partili, küfür ve hakaret eden Göçmez hakkında suç duyurusunda bulundu. Göçmez hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

VATANDAŞLAR AYAKLANDI

İyi Parti Kocaeli Demirciler Köyü Mahalle Başkanı Ahmet Erhan Göçmez'e sosyal medya kullanıcıları yaptıkları paylaşımlarla tepki gösterdi. Vatandaşlar, vekillerinin ağza alınmayacak sözler kullanmasının mahalle başkanlarına da cesaret verdiği yönünde paylaşımda bulundular.