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    • 24.12.2021 08:04
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    CHP’li Bakırköy Belediyesi'nin sıfır zam dayatmasına karşı işçilerin grevi sürüyor: Kimse bizim sabrımızla oynamasın

    CHP’li Bakırköy Belediyesi’nin sıfır zam dayatması nedeniyle işçile greve çıktı. Zorlu hava şartlarında bekleyişlerini sürdüren işçiler, "Kimse bizim sabrımızla oynamasın. Bıçak kemiğe dayandı artık." dedi.

    CHP’li belediyenin sıfır zam dayatmasına tepki!

    Belediye İş Sendikası'na üye yaklaşık 300 personel, 61 gündür Bakırköy Belediye Binası önünde 'Sıfır Zam' dayatması nedeniyle yaptıkları greve devam ediyor.



    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemlerinin aksine çözümün bir parçası olmadığını dile getiren işçiler, önceki gün CHP Bakırköy İlçe Başkanlığı'nı işgal etti. İşçiler, ilçe binasına gelen CHP il başkan yardımcıları ile görüştü. İl başkan yardımcılarının müzakere masası kurulacağını söylemesi üzerine yaklaşık 50 işçi ilçe binasından ayrıldı.



    'SABRIMIZ KALMADI'
    Belediye İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Doğan, "Bakırköy'de bıçak kemiğe dayandı" diyerek artık bir gün bekleyecek sabırlarının dahi olmadığını söyledi.

        Doğan, "Kimse bizim sabrımızla oynamasın. Greve başladığımız ilk gün neredeysek, ne dediysek aynı noktadayız. Greve devam" ifadelerini kullandı.



        'KERİMOĞLU'NA GÜVENMİYORUZ'
        Sabah'ta yer alan habere göre, zorlu hava şartlarında bekleyişlerini sürdüren işçiler, "İşçi, emekçi dostu olduğunu iddia eden CHP'nin bu şekilde davranması şaşkınlık yaratıyor. İşçiler artık ne Kerimoğlu'na ne de CHP Genel Merkezi'ne güveniyor.


        Grevden, soğuktan ve hastalıktan çekinmiyoruz. Hakkımız olanın verilmesini bekliyoruz. Bizi görmezden gelen bir zihniyetle ve anlayışla mücadele ediyoruz" dedi. Öte yandan Bakırköylüler de grevdeki işçilere destek verdi.

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