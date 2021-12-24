CHP’li Bakırköy Belediyesi'nin sıfır zam dayatmasına karşı işçilerin grevi sürüyor: Kimse bizim sabrımızla oynamasın

Doğan, "Kimse bizim sabrımızla oynamasın. Greve başladığımız ilk gün neredeysek, ne dediysek aynı noktadayız. Greve devam" ifadelerini kullandı.





'KERİMOĞLU'NA GÜVENMİYORUZ'

Sabah'ta yer alan habere göre, zorlu hava şartlarında bekleyişlerini sürdüren işçiler, "İşçi, emekçi dostu olduğunu iddia eden CHP'nin bu şekilde davranması şaşkınlık yaratıyor. İşçiler artık ne Kerimoğlu'na ne de CHP Genel Merkezi'ne güveniyor.