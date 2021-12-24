CHP’li Bakırköy Belediyesi'nin sıfır zam dayatmasına karşı işçilerin grevi sürüyor: Kimse bizim sabrımızla oynamasın

Belediye İş Sendikası'na üye yaklaşık 300 personel, 61 gündür Bakırköy Belediye Binası önünde 'Sıfır Zam' dayatması nedeniyle yaptıkları greve devam ediyor.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemlerinin aksine çözümün bir parçası olmadığını dile getiren işçiler, önceki gün CHP Bakırköy İlçe Başkanlığı'nı işgal etti. İşçiler, ilçe binasına gelen CHP il başkan yardımcıları ile görüştü. İl başkan yardımcılarının müzakere masası kurulacağını söylemesi üzerine yaklaşık 50 işçi ilçe binasından ayrıldı.
'SABRIMIZ KALMADI'
Belediye İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Doğan, "Bakırköy'de bıçak kemiğe dayandı" diyerek artık bir gün bekleyecek sabırlarının dahi olmadığını söyledi.