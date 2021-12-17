CHP'li Bakırköy Belediyesi işçilerinin grevi 54 gündür sürüyor! Bol keseden atan Kılıçdaroğlu'nu zam yapmaya davet ediyoruz

Belediye binası önünde çadır kuran sendika üyeleri, çaldıkları düdük eşliğinde çeşitli sloganlar atarak protestolarını sürdürdü. Sendika temsilcilerinin de destek verdiği grevde üyeler, türküler eşliğinde halay çekti.
Yağmur altında halay çeken sendika üyelerinden bazıları da tüplü sobalarla ısınmaya çalıştı.
"İSTEDİĞİMİZ ORANLAR ASGARİ ÜCRETİN ÇOK DA ÜZERİNDEN DEĞİL"
İşçilerden Ece Gözde, soğuk hava şartlarında zorluk çektiklerini ifade ederek, şunları söyledi:
"Yağmurun altında, kar kış demeden buradayız. Ne olursa olsun donsak da mücadeleye devam edeceğiz. Bizim zamda beklediğimiz oranlar karşılanmadığı için buradayız. İstediğimiz oranlar asgari ücretin çok da üzerinden değil. Ona rağmen kabul görmüyor. Biz bu direnişe yüzde 0 zamla başladık. Çok da fazla ileriye gidemedik açıkçası. O yüzden buradayız. Hakkımızı alana kadar da burada durmaya devam edeceğiz. Zaman zaman müzakere masaları kuruluyor ama bizim istediğimiz zam oranında değil. O yüzden devam ediyoruz. Haklarımızı alana kadar sürdüreceğiz. Aylar sürse de sürdüreceğiz. Çevreden çok fazla destek var, özellikle Bakırköy halkından. Belediye Başkanı zaman zaman içeri girerken selam veriyor. Toplu iş sözleşmesi hakkımız onu istiyoruz. Arkadaşlarımızdan 2'si işten çıkarıldı, onların tekrar işe alınmasını istiyoruz. Her mayıs ayında tiyatro işçileri olarak işten çıkarılma korkusu yaşıyoruz. Bununla ilgili taleplerimizin yerine getirilmesini istiyoruz."
3 YILDIR ZAM YOK
Yaklaşık 3 yıldır zam alamadıklarını kaydeden işçi Ayhan Özdoğru, "Toplu sözleşme hakkımızı istiyoruz, enflasyon üzerinden zam istiyoruz. Bu şartlarda grev yapmak zor oluyor. Bizi bu hallere düşürenler utansın. Helalleşmek istiyorlar, gelsinler burada helalleşelim. Burada durmak kolay değil. Bayan arkadaşlarımız var, görüyorsunuz. 54 gündür buradan hiç ayrılmadan bekliyoruz. Sonuç alana kadar da buradayız." dedi.