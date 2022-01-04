SON DAKİKA: İETT yine arızayla gündemde! Seyir halindeki otobüs yandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi daha önce 565 milyon euro borçlanma izni verdiği üç metro projesinin devamı için başkanlık makamına 655 milyon euro + KDV ve sigorta prim tutarınca daha borçlanma yetkisi verdi. İBB Meclisinde, İBB'nin Ümraniye-Ataşehir- Göztepe, Mahmutbey-Bahçeşehir ve Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro projeleri için dış borçlanma talepleri gündeme geldi. Meclis, üç metro projesinin devamı için başkanlık makamına 655 milyon euro artı KDV ve sigorta prim tutarınca daha borçlanma yetkisi verdi.
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