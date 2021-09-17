CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu trafiği çözecekti daha da kötü hale getirdi!

İşte Mevlüt Tezel'in konuyla ilgili yazısından bir bölüm:
* "Ulaşım sorununu 5 yıl içerisinde İstanbul'un gündeminden çıkaracağım."
* "Kentin sahile erişimi noktasında fünikülerle destekleyeceğiz. TEM'de kuracağımız Megabüs'le metrobüs hattının yükünü hafifleteceğiz..."
* "İstanbul'a 630 kilometre metro kazandırmış olacağız. Nüfusun yüzde 88'i yürüme mesafesinde metroya erişebilecek düzeye gelecek..."
* "Aracını transfer merkezlerine park eden herkes, toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak."
* "İstanbul'da otopark sorununu gündemden çıkaracağız. 100 bin kapasiteli otoparklar yapacağız."
* "Toplu ulaşımda deniz taşımacılığını yüzde 3'lerden yüzde 10'lara çıkaracağız. Sadece Boğaz'a değil, Marmara Denizi'ne paralel hatlar kuracağız."