CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu trafiği çözecekti daha da kötü hale getirdi!

* "Akıllı Trafik Yönetim sistemi kuracağız. Şehrin 1 saat sonraki trafik durumu tahmin edilecek ve önlem alınacak."

Tüm bu vaatler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ait. İmamoğlu'nun trafik sorununu çözmeye yönelik daha çok vaadi var ama yazmaya yerim yetmez.

Pandemi sürecinde İstanbul'un nüfusu ve trafik yoğunluğu azalmıştı.