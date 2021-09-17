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    • 17.09.2021 09:37
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    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu trafiği çözecekti daha da kötü hale getirdi!

    CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun göreve gelmeden önce İstanbullulara sunduğu vaatlerden biri de İstanbul trafiğini çözmekti. “Ulaşım sorununu 5 yıl içerisinde İstanbul'un gündeminden çıkaracağım” sözlerini söyleyen İmamoğlu’nun geldiğimiz süreçte tüm ifadelerinin balondan ibaret olduğu ortaya çıktı. Yıllardır İBB yönetiminin başında olan İmamoğlu, trafik sorununu çözmeyi bırak, daha da beter bir duruma gelmesine neden oldu. Özellikle yüz yüze eğitimin de başlaması ile birlikte trafik resmen felç oldu. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, “Sosyal medya paylaşımı yaparak İstanbul trafiği açılmıyor!” ifadelerini kullandı.

    İşte Mevlüt Tezel'in konuyla ilgili yazısından bir bölüm:
    * "Ulaşım sorununu 5 yıl içerisinde İstanbul'un gündeminden çıkaracağım."

    * "Kentin sahile erişimi noktasında fünikülerle destekleyeceğiz. TEM'de kuracağımız Megabüs'le metrobüs hattının yükünü hafifleteceğiz..."

    * "İstanbul'a 630 kilometre metro kazandırmış olacağız. Nüfusun yüzde 88'i yürüme mesafesinde metroya erişebilecek düzeye gelecek..."

    * "Aracını transfer merkezlerine park eden herkes, toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak."

    * "İstanbul'da otopark sorununu gündemden çıkaracağız. 100 bin kapasiteli otoparklar yapacağız."

    * "Toplu ulaşımda deniz taşımacılığını yüzde 3'lerden yüzde 10'lara çıkaracağız. Sadece Boğaz'a değil, Marmara Denizi'ne paralel hatlar kuracağız."

        * "Akıllı Trafik Yönetim sistemi kuracağız. Şehrin 1 saat sonraki trafik durumu tahmin edilecek ve önlem alınacak."

        Tüm bu vaatler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ait. İmamoğlu'nun trafik sorununu çözmeye yönelik daha çok vaadi var ama yazmaya yerim yetmez.

        Pandemi sürecinde İstanbul'un nüfusu ve trafik yoğunluğu azalmıştı.

        İmamoğlu bu 1.5 seneyi çalışarak geçirseydi, yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte İstanbul trafiği iflas etmezdi!

        İmamoğlu'ndan önce de trafik sorundu ama 6 Eylül'den beri İstanbul trafiği resmen iflas etti. Sabahtan, akşama birçok yol kilit!

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