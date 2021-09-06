Öte yandan CHP'li İBB'nin metro sürelerini uzatıp sefer sayılarını azaltması işe ve okula giden vatandaşlara büyük zorluk yaşatıyor. Sinyalizasyon problemine henüz bir çözüm üretemeyen İmamoğlu yönetimi, devamlı metro seferlerinde aksamaya neden oluyor.

METRO HATTINA BETON DÖKÜP KAPATTI