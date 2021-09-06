CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yerel seçim sürecinde bütün vaatlerinin tam tersini yapmaya devam ediyor. Öyle ki İstanbul'un ulaşım damarlarından sayılan metro hatları tel tel dökülmeye başladı.
Aksaray metro istasyonunda yangın söndürme hortumunun bağlı bulunduğu boru patladı ve istasyon kısa süre içinde sular altında kaldı.
İLK DEĞİL!
Geçtiğimiz aylarda da İstanbul'da etkili olan yağmur nedeniyle Aksaray Metro İstasyonu'nun tavanından su akmış belediye personeli suyun bastığı alanı şeritlerle kapatmıştı.
METRO SÜRELERİNİ UZATIP SEFER SAYISINI AZALTTI